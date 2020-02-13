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"Слуга народу" має у рази менше донорів, ніж нардепів

Четвер, 13 лютого 2020, 11:50
Слуга народу має у рази менше донорів, ніж нардепів
Фото: Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Попри таку шалену підтримку, партія "Слуга народу" має у 2,5 рази менше донорів, ніж депутатів у Верховній Раді (248 людей).

Джерело: аналіз громадського руху "Чесно"

Деталі: За даними активістів, за 2 роки існування партія зібрала 226 мільйонів гривень внесків: 87 мільйонів від фізичних осіб та 139,4 мільйона від юридичних осіб. Ще 200 мільйонів надійшло на виборчі рахунки Володимира Зеленського та мажоритарників від партії.

 

Відомих осіб серед донорів партії небагато, левова частка – це підприємці (власники бізнесу або ФОПи).

Внески політсилі зробили й 44 юридичні особи, причому 34 з них переказали від 3 мільйонів гривень (максимально дозволена сума – 3,3 мільйона). Про більшість цих компаній немає жодної іншої інформації, окрім даних у держреєстрах.

Зазначається, що частина юридичних осіб, які фінансували "Слугу народу", була заснована лише торік.

 

Внесками від 100 тисяч гривень партії надійшло понад 99,7% коштів, а внесків до 10 тисяч було лише два: по одному – у 2018 та 2019 роках. Одна фізособа переказувала на партійний рахунок у середньому понад 900 тисяч гривень, а з урахуванням надходжень від юросіб середній внесок на користь партії становить більш ніж 1,6 мільйона гривень.

 

Нагадаємо: За даними програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", у третьому кварталі 2019 року партію "Слуга народу" фінансували фізичні та юридичні особи, частина  з яких мала явні ознаки фіктивності, а також фірми з орбіти фігуранта справи Гандзюк голови Херсонської облради Владислава Мангера.

Українська правда
Теми: Слуга народугрошіпартії
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