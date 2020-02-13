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"Слуга народа" имеет в разы меньше доноров, чем нардепов

Четверг, 13 февраля 2020, 11:50
Слуга народа имеет в разы меньше доноров, чем нардепов
Фото: Сергей Нужненко / Радио Свобода

Несмотря на такую ​​значительную поддержку, партия "Слуга народа" имеет в 2,5 раза меньше доноров, чем депутатов в Верховной Раде (248 человек).

Источник: анализ общественного движения "Чесно"

Детали: По данным активистов, за 2 года существования партия собрала 226 млн гривен взносов: 87 млн от физических и 139,4 млн от юридических лиц. Еще 200 млн поступило на избирательные счета Владимира Зеленского и мажоритарщиков от партии.

 

Известных людей среди доноров партии немного, львиная доля - это предприниматели (владельцы бизнеса или ФОПы).

Взносы политсиле сделали и 44 юридических лица, причем 34 из них перевели от 3 миллионов гривен (максимально разрешенная сумма - 3,3 миллиона). О большинстве этих компаний нет никакой другой информации, кроме данных в госреестрах.

Отмечается, что часть юридических лиц, которые финансировали "Слугу народа", была основана в прошлом году.

 

Взносами от 100 тыс. гривен в партию поступило более 99,7% средств, а взносов в 10 тыс. было только два: по одному - в 2018 и 2019 годах. Одно физлицо переводило на партийный счет в среднем более 900 тыс. гривен, а с учетом поступлений от юрлиц средний взнос в пользу партии составляет более 1,6 миллиона гривен.

 

Напомним: По данным программы "Наши гроши с Денисом Бигусом", в третьем квартале 2019 года партию "Слуга народа" финансировали физические и юридические лица, часть которых имела явные признаки фиктивности, а также фирмы с орбиты фигуранта дела Гандзюк главы Херсонского облсовета Владислава Мангера.

Украинская правда
Темы: Слуга народаденьгипартии
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