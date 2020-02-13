Підозра в хабарі: суд обрав главі Чернівецької облради заставу в 10 мільйонів

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Четвер, 13 лютого 2020, 15:57
Укрінформ

Вищий антикорупційний суд обрав 10 мільйонів гривень застави запобіжним заходом голові Чернівецької обласної ради Івану Мунтяну, підозрюваному в отриманні неправомірної вигоди за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Деталі: Прокурор САП наполягав на застосуванні до посадовця запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі понад 15 млн гривень.

Проте суд частково задовольнив клопотання прокурора САП та обрав голові облради запобіжний захід у вигляді 10 млн гривень застави.

Крім того на підозрюваного покладено ряд процесуальних обов’язків, серед яких з’являтися на виклик до детектива, прокурора чи суду; не відлучатися з Чернівців без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти про зміну свого місця проживання чи роботи; не спілкуватися з іншим підозрюваним у справі та зі свідками; здати паспорти громадянина України для виїзду за кордон та носити електронний засіб контролю.

До другого підозрюваного у справі – підприємця, якому інкримінується надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, суд застосував заставу у розмірі 5 млн 44 тис. 800 гривень з покладенням процесуальних обов'язків.

Питання щодо оскарження запобіжних заходів буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішень суду.

Передісторія:

  • 4 лютого прокурор повідомив Мунтяну про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
  • Також детективи НАБУ повідомили про підозру приватному підприємцю за ч. 4 ст. 369 КК України, а саме в наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище.
  • За даними слідства, у липні 2019 року очільник Чернівецької облради висловив прохання одному із підприємців Чернівецької області надати йому неправомірну вигоду у сумі 400 тис. доларів США за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу.
  • У подальшому, з серпня по жовтень 2019 року, правоохоронцями задокументовано факт отримання посадовцем частини обумовлених коштів, а саме 180 тис. доларів США.

Українська правда


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