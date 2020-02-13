Підозра в хабарі: суд обрав главі Чернівецької облради заставу в 10 мільйонів
Вищий антикорупційний суд обрав 10 мільйонів гривень застави запобіжним заходом голові Чернівецької обласної ради Івану Мунтяну, підозрюваному в отриманні неправомірної вигоди за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу.
Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Деталі: Прокурор САП наполягав на застосуванні до посадовця запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі понад 15 млн гривень.
Проте суд частково задовольнив клопотання прокурора САП та обрав голові облради запобіжний захід у вигляді 10 млн гривень застави.
Крім того на підозрюваного покладено ряд процесуальних обов’язків, серед яких з’являтися на виклик до детектива, прокурора чи суду; не відлучатися з Чернівців без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти про зміну свого місця проживання чи роботи; не спілкуватися з іншим підозрюваним у справі та зі свідками; здати паспорти громадянина України для виїзду за кордон та носити електронний засіб контролю.
До другого підозрюваного у справі – підприємця, якому інкримінується надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, суд застосував заставу у розмірі 5 млн 44 тис. 800 гривень з покладенням процесуальних обов'язків.
Питання щодо оскарження запобіжних заходів буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішень суду.
Передісторія:
- 4 лютого прокурор повідомив Мунтяну про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
- Також детективи НАБУ повідомили про підозру приватному підприємцю за ч. 4 ст. 369 КК України, а саме в наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище.
- За даними слідства, у липні 2019 року очільник Чернівецької облради висловив прохання одному із підприємців Чернівецької області надати йому неправомірну вигоду у сумі 400 тис. доларів США за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу.
- У подальшому, з серпня по жовтень 2019 року, правоохоронцями задокументовано факт отримання посадовцем частини обумовлених коштів, а саме 180 тис. доларів США.