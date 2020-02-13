Підозра в хабарі: суд обрав главі Чернівецької облради заставу в 10 мільйонів

Вищий антикорупційний суд обрав 10 мільйонів гривень застави запобіжним заходом голові Чернівецької обласної ради Івану Мунтяну, підозрюваному в отриманні неправомірної вигоди за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, "Слово і діло"

Деталі: Прокурор САП наполягав на застосуванні до посадовця запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі понад 15 млн гривень.

Проте суд частково задовольнив клопотання прокурора САП та обрав голові облради запобіжний захід у вигляді 10 млн гривень застави.

Крім того на підозрюваного покладено ряд процесуальних обов’язків, серед яких з’являтися на виклик до детектива, прокурора чи суду; не відлучатися з Чернівців без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти про зміну свого місця проживання чи роботи; не спілкуватися з іншим підозрюваним у справі та зі свідками; здати паспорти громадянина України для виїзду за кордон та носити електронний засіб контролю.

Захист просив відпустити клієнта на поруки народних депутатів від фракції "Батьківщина": Сергія Власенка, Вадима Івченка, Михайла Волинця, Івана Крулька і Анджеліки Лабунської.

Слідство ж вважає, що існує ризик знищення доказів або документів, важливих для слідства. Прокурор розповів, що голова облради знищив низку документів, порвавши їх і змивши в унітаз, коли детективи намагалися до нього потрапити додому для проведення обшуків.

Також Мунтян нібито може впливати на свідків та інших підозрюваних, зокрема, прокурор нагадав про вплив голови облради на депутатів та інших осіб. У САП вважають, що голова облради може перешкоджати слідство іншим чином або вчинити нове правопорушення.

Прокурор САП Ігор Щур у засіданні вказав, що Мунтяна підозрюють у проханні та одержанні неправомірної вигоди від чернівецького бізнесмена Юрія Кушніра.

Сам Мунтян заперечував проти задоволення клопотання. Він разом із адвокатами вважали, що підозра необґрунтована. Голова облради стверджував, що хотів лише, щоб бізнесмен Кушнір, який нібито побудував багато успішних об'єктів, навів лад у санаторії, вклавши інвестиції та провівши реконструкцію.

Мунтян вказував, що цей санаторій працював у збиток і тому було ухвалено рішення про передачу його в оренду. Голова облради нібито пропонував цей санаторій не тільки Кушніру, а й іншим бізнесменам.

До другого підозрюваного у справі – підприємця Кушніра суд застосував заставу у розмірі 5 млн 44 тис. 800 гривень з покладенням процесуальних обов'язків.

Передісторія: