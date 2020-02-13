Підозра в хабарі: суд обрав главі Чернівецької облради заставу в 10 мільйонів

Вищий антикорупційний суд обрав 10 мільйонів гривень застави запобіжним заходом голові Чернівецької обласної ради Івану Мунтяну, підозрюваному в отриманні неправомірної вигоди за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Деталі: Прокурор САП наполягав на застосуванні до посадовця запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі понад 15 млн гривень.

Проте суд частково задовольнив клопотання прокурора САП та обрав голові облради запобіжний захід у вигляді 10 млн гривень застави.

Крім того на підозрюваного покладено ряд процесуальних обов’язків, серед яких з’являтися на виклик до детектива, прокурора чи суду; не відлучатися з Чернівців без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти про зміну свого місця проживання чи роботи; не спілкуватися з іншим підозрюваним у справі та зі свідками; здати паспорти громадянина України для виїзду за кордон та носити електронний засіб контролю.

До другого підозрюваного у справі – підприємця, якому інкримінується надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, суд застосував заставу у розмірі 5 млн 44 тис. 800 гривень з покладенням процесуальних обов'язків.

Питання щодо оскарження запобіжних заходів буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішень суду.

Передісторія: