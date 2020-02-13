Подозрение во взятке: суд избрал главе Черновицкого облсовета залог в 10 млн

Высший антикоррупционный суд избрал 10 миллионов гривен залога мерой пресечения председателю Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну, подозреваемому в получении неправомерной выгоды за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Детали: Прокурор САП настаивал на применении к чиновнику меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме более 15 млн гривен.

Однако суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и выбрал председателю облсовета меру пресечения в виде 10 млн гривен залога.

Кроме того, на подозреваемого возложен ряд процессуальных обязанностей, среди которых являться по вызову в детектива, прокурора или суда; не отлучаться из Черновцов без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать об изменении своего места жительства или работы; не общаться с другим подозреваемым по делу и со свидетелями; сдать паспорта гражданина Украины для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

Ко второму подозреваемого по делу - предпринимателю, которому инкриминируется дача взятки, суд применил залог в размере 5 млн 44 тыс. 800 гривен с возложением процессуальных обязанностей.

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