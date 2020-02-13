Подозрение во взятке: суд избрал главе Черновицкого облсовета залог в 10 млн

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Четверг, 13 февраля 2020, 15:57
Укринформ

Высший антикоррупционный суд избрал 10 миллионов гривен залога мерой пресечения председателю Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну, подозреваемому в получении неправомерной выгоды за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Детали: Прокурор САП настаивал на применении к чиновнику меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме более 15 млн гривен.

Однако суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и выбрал председателю облсовета меру пресечения в виде 10 млн гривен залога.

Кроме того, на подозреваемого возложен ряд процессуальных обязанностей, среди которых являться по вызову в детектива, прокурора или суда; не отлучаться из Черновцов без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать об изменении своего места жительства или работы; не общаться с другим подозреваемым по делу и со свидетелями; сдать паспорта гражданина Украины для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

Ко второму подозреваемого по делу - предпринимателю, которому инкриминируется дача взятки, суд применил залог в размере 5 млн 44 тыс. 800 гривен с возложением процессуальных обязанностей.

Предыстория:

  • 4 февраля прокурор сообщил Мунтяну о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
  • Также детективы НАБУ сообщили о подозрении частному предпринимателю по ч. 4 ст. 369 УК Украины, а именно в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение.
  • По данным следствия, в июле 2019 года глава Черновицкого облсовета попросил одного из предпринимателей Черновицкой области предоставить ему неправомерную выгоду в сумме 400 тыс. долларов США за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.
  • В дальнейшем, с августа по октябрь 2019 года, правоохранительными органами задокументирован факт получения должностным части обусловленных средств, а именно 180 тыс. долларов США.

Украинская правда


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