Подозрение во взятке: суд избрал главе Черновицкого облсовета залог в 10 млн

Высший антикоррупционный суд избрал 10 миллионов гривен залога мерой пресечения председателю Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну, подозреваемому в получении неправомерной выгоды за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, "Слово и дело"

Детали: Прокурор САП настаивал на применении к чиновнику меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме более 15 млн гривен.

Однако суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и выбрал председателю облсовета меру пресечения в виде 10 млн гривен залога.

Кроме того, на подозреваемого возложен ряд процессуальных обязанностей, среди которых являться по вызову в детектива, прокурора или суда; не отлучаться из Черновцов без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать об изменении своего места жительства или работы; не общаться с другим подозреваемым по делу и со свидетелями; сдать паспорта гражданина Украины для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

Защита просила отпустить клиента на поруки народных депутатов от фракции "Батькивщина": Сергея Власенко, Вадима Ивченко, Михаила Волынца, Ивана Крулько и Анджелики Лабунской.

Следствие же считает, что существует риск уничтожения доказательств или документов, важных для следствия. Прокурор рассказал, что председатель облсовета уничтожил ряд документов, порвав их и смыв в унитаз, когда детективы пытались попасть к нему домой для проведения обысков.

Также Мунтян якобы может влиять на свидетелей и других подозреваемых, в частности, прокурор напомнил о влиянии председателя облсовета на депутатов и других лиц. В САП считают, что председатель облсовета может препятствовать следствию иным образом или совершить новое правонарушение.

Прокурор САП Игорь Щур в заседании указал, что Мунтяна подозревают в просьбе и получении неправомерной выгоды от черновицкого бизнесмена Юрия Кушнира.

Сам Мунтян возражал против удовлетворения ходатайства. Он вместе с адвокатами считали, что подозрение необоснованно. Председатель облсовета утверждал, что хотел лишь, чтобы бизнесмен Кушнир, который якобы построил много успешных объектов, навел порядок в санатории, вложив инвестиции и проведя реконструкцию.

Мунтян указывал, что этот санаторий работал в убыток и поэтому было принято решение о передаче его в аренду. Председатель облсовета якобы предлагал этот санаторий не только Кушниру, но и другим бизнесменам.

Ко второму подозреваемого по делу - предпринимателю Кушниру суд применил залог в размере 5 млн 44 тыс. 800 гривен с возложением процессуальных обязанностей.

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