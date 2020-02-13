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На Донбасі затримали п’яного бойовика

Четвер, 13 лютого 2020, 15:05
На Донбасі затримали п’яного бойовика

Військові операції Об’єднаних сил затримали 24-річного бойовика в стані наркотичного та алкогольного сп’яніння.

Джерело: пресслужба Об’єднаних сил

Дослівно: "Минулої доби в смузі відповідальності однієї з мотопіхотних бригад ОТУ "Північ" був затриманий в стані наркотичного та алкогольного сп’яніння представник російсько-окупаційних військ рядовий СТА..ЕНКО Владислав Русланович, 11.04.1995 р.н.".

Деталі: При собі він мав адресну довідку та сумку з особистими речами.

Він проходив службу на посаді навідника-оператора в підрозділах першого армійського корпусу окупаційних військ.

Наразі його опитують співробітники відповідних органів зі складу ООС. Відзначається, що найманець дає свідчення про злочини окупаційної адміністрації на Донбасі.

 

Українська правда

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Теми: ООСбойові діїДонбасокупація
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