На Донбассе задержали пьяного боевика

Военные операции Объединенных сил задержали 24-летнего боевика в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Источник: пресс-служба Объединенных сил

Дословно: "За прошедшие сутки в полосе ответственности одной из мотопехотных бригад ОТУ "Північ" был задержан в состоянии наркотического и алкогольного опьянения представитель российско-оккупационных войск рядовой СТА..ЕНКО Владислав Русланович, 11.04.1995 г.р.".

Детали: При себе он имел адресную справку и сумку с личными вещами.

Боевик проходил службу в должности наводчика-оператора в подразделениях первого армейского корпуса оккупационных войск.

Сейчас его опрашивают сотрудники соответствующих органов из состава ООС. Отмечается, что наемник дает показания о преступлениях оккупационной администрации на Донбассе.