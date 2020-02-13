На Донбассе задержали пьяного боевика

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Четверг, 13 февраля 2020, 16:05

Военные операции Объединенных сил задержали 24-летнего боевика в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Источник: пресс-служба Объединенных сил

Дословно: "За прошедшие сутки в полосе ответственности одной из мотопехотных бригад ОТУ "Північ" был задержан в состоянии наркотического и алкогольного опьянения представитель российско-оккупационных войск рядовой СТА..ЕНКО Владислав Русланович, 11.04.1995 г.р.".

Детали: При себе он имел адресную справку и сумку с личными вещами.

Боевик проходил службу в должности наводчика-оператора в подразделениях первого армейского корпуса оккупационных войск.

Сейчас его опрашивают сотрудники соответствующих органов из состава ООС. Отмечается, что наемник дает показания о преступлениях оккупационной администрации на Донбассе.

 

Украинская правда
Темы: ООС боевые действия Донбасс оккупация


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