НАТО вирішить у жовтні, чи брати Україну в Програму розширених можливостей

Рішення щодо участі України у Програмі розширених можливостей НАТО (Enhanced Opportunity Partnership, ЕОР) можуть ухвалити цьогоріч у жовтні.

Про це 13 лютого у Брюсселі заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Загороднюк узяв участь у засіданні міністрів оборони країн-членів НАТО з країнами-партнерами - учасницями операції в Афганістані.

За його словами, більшість країн-членів НАТО вже висловилися на підтримку приєднання Україні до Програми, проте ще є деякі країни, які досі не визначилися. При цьому Загороднюк категорично відкинув наявність політичного контексту в такій позиції.

"З Угорщиною - це окреме питання. Що стосується інших країн, то це питання в тому, що вони або ще визначаються взагалі, або говорять, що "ми дуже уважно стежимо за перебігом реформ і скажемо свою думку після того, як побачимо, як вони відбуваються". До жовтня ще є час - у жовтні буде рішення щодо ЕОР", - сказав міністр.

Також Загороднюк провів двосторонні зустрічі з колегами з Польщі, Латвії, Литви, Туреччини, Великої Британії, Канади, США, Грузії, Угорщини.

Крім того, в четвер уранці під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга відбувся офіційний сніданок, на якому були присутні всі міністри.

"Всі вони чітко заявляють, що перебіг реформ перевершив їхні очікування, які були позитивними, але ми зробили ще більше, вони вражені тим, як все у нас відбувається", - додав очільник Міноборони.

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Нагадаємо, у січні віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба звернувся до НАТО з проханням розпочати офіційну процедуру розгляду заявки України на приєднання до Програми розширених можливостей НАТО.