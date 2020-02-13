НАТО решит в октябре, принимать ли Украину в Программу расширенных возможностей

Решение об участии Украины в программе расширенных возможностей НАТО (Enhanced Opportunity Partnership, ЕОР) могут принять в октябре этого года.

Об этом 13 февраля в Брюсселе заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Загороднюк принял участие в заседании министров обороны стран-членов НАТО со странами-партнерами - участниками операции в Афганистане.

По его словам, большинство стран-членов НАТО уже высказались в поддержку присоединения Украины к Программе, однако еще есть некоторые страны, которые до сих пор не определились. При этом Загороднюк категорически отверг наличие политического контекста в такой позиции.

"С Венгрией – это отдельный вопрос. Что касается других стран, они либо все еще определяются, либо говорят, что "мы очень внимательно следим за ходом реформ и скажем свое мнение после того, как увидим, как они происходят". К октябрю еще есть время – в октябре будет решение по ЕОР", – сказал министр.

Также Загороднюк провел двусторонние встречи с коллегами из Польши, Латвии, Литвы, Турции, Великобритании, Канады, США, Грузии, Венгрии.

Кроме того, в четверг утром под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга состоялся официальный завтрак, на котором присутствовали все министры.

"Все они четко заявляют, что ход реформ превзошел ожидания, которые были положительными, но мы сделали еще больше, и они поражены тем, как все у нас происходит", – добавил глава Минобороны.

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Напомним, в январе вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба обратился к НАТО с просьбой начать официальную процедуру рассмотрения заявки Украины на присоединение к Программе расширенных возможностей НАТО.