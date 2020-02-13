Бойовики продовжили порушувати "тишу" на Донбасі, в ОС без втрат

Упродовж четверга, 13 лютого, збройні формування ОРДЛО 5 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: повідомлення пресслужби операції Об’єднаних сил у Facebook

Деталі: Противник вів вогонь по позиціях ОС із забороненого мінськими домовленостями міномету калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Чотири обстріли противник здійснив у східній частині зони бойових дій - поруч з Лебединським, Березовим, Славним і Новомихайлівкою.

Один ворожий обстрілів було зафіксовано на півдні – неподалік від Новотошківського.

Згідно з повідомленням, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.