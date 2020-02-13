Бойовики продовжили порушувати "тишу" на Донбасі, в ОС без втрат
Четвер, 13 лютого 2020, 17:32
Упродовж четверга, 13 лютого, збройні формування ОРДЛО 5 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: повідомлення пресслужби операції Об’єднаних сил у Facebook
Деталі: Противник вів вогонь по позиціях ОС із забороненого мінськими домовленостями міномету калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Чотири обстріли противник здійснив у східній частині зони бойових дій - поруч з Лебединським, Березовим, Славним і Новомихайлівкою.
Один ворожий обстрілів було зафіксовано на півдні – неподалік від Новотошківського.
Згідно з повідомленням, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Українська правда