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Боевики продолжили нарушать "тишину" на Донбассе, в ОС без потерь

Четверг, 13 февраля 2020, 17:32
Боевики продолжили нарушать тишину на Донбассе, в ОС без потерь

В течение четверга, 13 февраля, вооруженные формирования ОРДЛО 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: сообщение прессслужбы операции Объединенных сил в Facebook

Детали: Противник вел огонь по позициям ОС из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Четыре обстрела противник совершил в восточной части зоны боевых действий - рядом с Лебединским, Березовым, Славным и Новомихайловкой.

Один вражеский обстрел был зафиксирован на юге - неподалеку от Новотошковского.

Согласно сообщению, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинская правда
Темы: ДонбассОРДЛОООС
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