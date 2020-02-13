Боевики продолжили нарушать "тишину" на Донбассе, в ОС без потерь

В течение четверга, 13 февраля, вооруженные формирования ОРДЛО 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: сообщение прессслужбы операции Объединенных сил в Facebook

Детали: Противник вел огонь по позициям ОС из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Четыре обстрела противник совершил в восточной части зоны боевых действий - рядом с Лебединским, Березовым, Славным и Новомихайловкой.

Один вражеский обстрел был зафиксирован на юге - неподалеку от Новотошковского.

Согласно сообщению, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.