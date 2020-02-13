Зеленський планує побудувати на Херсонщині містечко для кримчан

У Херсонській області планується побудувати містечко для переселенців з окупованого Криму.

Джерело: повідомлення на сайті президента

Деталі: Зеленський зустрівся зі своїм постійним представником в АРК Антоном Кориневичем та його заступницями Дар’єю Свиридовою та Тамілою Ташевою. Вони обговорили нагальні проблеми українців з окупованого півострова.

Зокрема, Зеленський повідомив, що на Херсонщині планується будівництво містечко для 500 родин переселенців з Криму. За його словами, відповідних домовленостей досягнуто під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Пряма мова: "Ми хочемо побудувати таке містечко. Цього року ми маємо почати це робити. З вашого боку потрібні комунікація та контроль".

Деталі: Крім того, зазначив глава держави, на контрольному пункті в’їзду-виїзду "Чонгар" на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом буде створено спеціальний хаб з розвиненою інфраструктурою для комфортного перетину українцями КПВВ, побудовано якісні дороги та забезпечено транспортне сполучення.

Пряма мова: "Моя ідея в тому, щоб вони побачили, як ми ставимося до людей, до кримчан. Ти приїздиш, а тут – "місто-сад". Відчуваєш різницю, адже тут все на вищому рівні: заправка, школа, дитсадок, будинки".

Передісторія: Під час свого візиту до України 3 лютого Ердоган заявив, що допоможе Україні забезпечити житлом близько 500 сімей кримських татар.

За його словами, в Україну приїдуть турецькі спеціалісти, вони тут все дослідять, розроблять відповідний план.

Ердоган висловив впевненість, що цей проєкт буде реалізовано швидко.