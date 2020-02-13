Зеленский планирует построить на Херсонщине городок для крымчан

В Херсонской области планируется построить городок для переселенцев из оккупированного Крыма.

Источник: сообщение на сайте президента

Детали: Зеленский встретился со своим постоянным представителем в АРК Антоном Кориневичем и его заместителями Дарьей Свиридовой и Тамилой Ташевой. Они обсудили насущные проблемы украинцев из оккупированного полуострова.

В частности, Зеленский сообщил, что на Херсонщине планируется строительство городка для 500 семей переселенцев из Крыма. По его словам, соответствующие договоренности достигнуты во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Прямая речь: "Мы хотим построить такой городок. В этом году мы должны начать это делать. С вашей стороны нужны коммуникация и контроль".

Детали: Кроме того, отметил глава государства, на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" на админгранице с временно оккупированным Крымом будет создан специальный хаб с развитой инфраструктурой для комфортного пересечения украинцами КПВВ, построены качественные дороги и обеспечено транспортное сообщение.

Прямая речь: "Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь - "город-сад". Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, здания".

Предыстория: Во время своего визита в Украину 3 февраля Эрдоган заявил, что поможет Украине обеспечить жильем около 500 семей крымских татар.

По его словам, в Украину приедут турецкие специалисты, они здесь все исследуют и разработают соответствующий план.

Эрдоган выразил уверенность, что этот проект будет реализован быстро.