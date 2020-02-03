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Ердоган: Туреччина допоможе побудувати житло для 500 сімей кримських татар

Понеділок, 3 лютого 2020, 16:55
Ердоган: Туреччина допоможе побудувати житло для 500 сімей кримських татар

Президент Туреччини Таїп Ердоган допоможе Україні забезпечити житлом близько 500 сімей кримських татар.

Джерело: Заява Ердогана під час брифінгу за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Києві

Пряма мова: "Ми прийняли з моїм товаришем рішення побудувати разом з розбудовою інфраструктури житло для 500 сімей. Наші міністри обговорять питання і ми разом будемо діяти. Наші спеціалісти приїдуть, все дослідять, зроблять план, зроблять проєкт".

Деталі: Ердоган висловив впевненість, що турецькі спеціалісти разом з українськими зможуть швидко реалізувати цей проєкт.

Що було раніше: У понеділок президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган, який прибув в Україну з офіційним візитом, привітався з почесною вартою словами "Слава Україні!"

Під час зустрічі Ердоган і Зеленський обговорили питання агресії Росії в регіоні, питання розвитку інфраструктури і торгівлі. Зокрема була укладена угода про фінансову допомогу українському війську від Туреччини.

Ердогана повторив, що Анкара не визнає анексію Криму Росією і продовжує стежити за становищем кримських татар.

Це вже друга зустріч Зеленського і Ердогана.

Теми: кримські татариТуреччинаКримЗеленськийжитло
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