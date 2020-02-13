Віцепрем’єр із євроінтеграції Кулеба: У відносинах України з НАТО "тектонічний" зсув

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Четвер, 13 лютого 2020, 20:18
Фото: kmu.gov.ua

Віцепрем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що Україна для Північноатлантичного альянсу тепер не прохач, а вчитель.

Джерело: виступ Дмитра Кулеби перед курсантами Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, передає Урядовий портал

Пряма мова: "На початку 1990-х колишні країни соціалістичного табору –  Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія – заявили про своє бажання стати членами НАТО. І їм тоді розповідали те саме: "Забудьте", "Куди ви лізете?", "Це неможливо", "Цього ніколи не відбудеться"...

Я регулярно спілкуюся з представниками Північноатлантичного альянсу. І чую багато слів подяки за можливість вчитися у Збройних Сил України...Це тектонічний зсув у наших відносинах з НАТО. Ми більше не прохачі, які просять про допомогу. Ми маємо досвід. Ми важливі одне для одного. Все інше – питання часу".

Деталі: За словами Кулеби, в Уряду є амбітна ціль – досягнути критеріїв членства в НАТО за 5 років.

Українська правда
Теми: НАТО євроінтеграція Україна


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