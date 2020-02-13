Вице-премьер по евроинтеграции Кулеба: В отношениях Украины с НАТО "тектонический" сдвиг

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина для Североатлантического альянса теперь не проситель, а учитель.

Источник: выступление Дмитрия Кулебы перед курсантами Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, передает Правительственный портал

Прямая речь: "В начале 1990-х бывшие страны социалистического лагеря – Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния – заявили о своем желании стать членами НАТО. И им тогда рассказывали то же самое: "Забудьте", "Куда вы лезете?", "Это невозможно", "Этого никогда не произойдет"...

Я регулярно общаюсь с представителями Североатлантического альянса. И слышу много слов благодарности за возможность учиться у Вооруженных Сил Украины… Это тектонический сдвиг в наших отношениях с НАТО. Мы больше не просители, которые просят о помощи. У нас есть опыт. Мы важны друг для друга. Все остальное – вопрос времени".

Детали: По словам Кулебы, у правительства есть амбициозная цель – достичь за 5 лет критериев членства в НАТО.