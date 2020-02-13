В Оман, коли там був Зеленський, прилітав секретар Ради безпеки Росії – Схеми

Президент Володимир Зеленський повернувся з Оману в Київ чартерним літаком Bombardier Global Express 6000 в той же день, коли тим же бортом в Оман прилетів секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

Джерело: програма "Схеми: корупція в деталях" (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу "UA: Перший")

Деталі: За даними журналістів, 8 січня вночі із Москви в Оман прилетів чартерним літаком із бортовим номером 9H-VJN Микола Патрушев.

Ввечері того ж дня тим же бортом скористався президент Володимир Зеленський, щоб повернутися в Київ.

Президент прилетів до Києва майже через 19 годин після того, як в ОПУ повідомили про термінове повернення президента з Оману.

Розслідувачі також повідомляють, що за два тижні до Оману, Патрушев у Москві зустрічався із мером Харкова Геннадієм Кернесом і Робертом Тедеєвим, двоюрідним братом екснардепа від "Партії регіонів" Ельбруса Тедеєва. Останні нібито їздили до Москви лікувати зуби.

Новопризначений керівник Офісу президента Андрій Єрмак протягом трьох скликань Верховної Ради працював помічником Ельбруса Тедеєва.

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До відома: Патрушев з 1999 до 2008 року був директором ФСБ Росії. З 2008 року обіймає посаду секретаря Ради безпеки Російської Федерації.

У Росії його називають "другою людиною" після президента Володимира Путіна.

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