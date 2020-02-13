В Оман, когда там был Зеленский, прилетал секретарь Совета безопасности РФ – Схемы

Президент Владимир Зеленский вернулся из Омана в Киев чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 в тот же день, когда тем же бортом в Оман прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Источник: программа "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый")

Детали: По данным журналистов, 8 января ночью из Москвы в Оман прилетел чартерным самолетом с бортовым номером 9H-VJN Николай Патрушев.

Вечером того же дня тем же бортом воспользовался президент Владимир Зеленский, чтобы вернуться в Киев.

Президент прилетел в Киев почти через 19 часов после того, как в ОПУ сообщили о срочном возвращении Зеленского из Омана.

Расследователи также сообщают, что за две недели до Омана Патрушев в Москве встречался с мэром Харькова Геннадием Кернесом и Робертом Тедеевым, двоюродным братом экс-нардепа от "Партии регионов" Эльбруса Тедеева. Последние якобы ездили в Москву лечить зубы.

Новоназначенный руководитель Офиса президента Андрей Ермак в течение трех созывов Верховной Рады работал помощником Эльбруса Тедеева. Он также сопровождал Зеленского во время визита в Оман.

Читайте также: Who is Мr. Ермак? Юрист. Бизнесмен. Продюсер. Вице-президент?

Фейки Зеленского и Ко. Как власть дезинформирует и обвиняет в этом СМИ

К сведению: Патрушев с 1999 до 2008 года был директором ФСБ России. С 2008 года занимает должность секретаря Совета безопасности РФ.

В России его называют "вторым человеком" после президента Владимира Путина.

Предыстория: