В Оман, когда там был Зеленский, прилетал секретарь Совета безопасности РФ – Схемы
Президент Владимир Зеленский вернулся из Омана в Киев чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 в тот же день, когда тем же бортом в Оман прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник: программа "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый")
Детали: По данным журналистов, 8 января ночью из Москвы в Оман прилетел чартерным самолетом с бортовым номером 9H-VJN Николай Патрушев.
Вечером того же дня тем же бортом воспользовался президент Владимир Зеленский, чтобы вернуться в Киев.
Президент прилетел в Киев почти через 19 часов после того, как в ОПУ сообщили о срочном возвращении Зеленского из Омана.
Расследователи также сообщают, что за две недели до Омана Патрушев в Москве встречался с мэром Харькова Геннадием Кернесом и Робертом Тедеевым, двоюродным братом экс-нардепа от "Партии регионов" Эльбруса Тедеева. Последние якобы ездили в Москву лечить зубы.
Новоназначенный руководитель Офиса президента Андрей Ермак в течение трех созывов Верховной Рады работал помощником Эльбруса Тедеева.
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К сведению: Патрушев с 1999 до 2008 года был директором ФСБ России. С 2008 года занимает должность секретаря Совета безопасности РФ.
В России его называют "вторым человеком" после президента Владимира Путина.
Предыстория:
- В Оман Зеленский вместе с семьей полетел 5 января. В пресс-службе сообщили об официальном визите, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета за собственные средства.
- По наблюдению программы "Схемы", Зеленский прилетел из Омана почти через сутки после авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране.
- СМИ предполагали, что президент в Омане мог встречаться с представителями РФ. У Зеленского такую версию назвали спекуляцией.