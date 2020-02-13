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У Росії BBC, Медузу та Радіо Свобода перевіряють на пропаганду наркотиків

Четвер, 13 лютого 2020, 22:39
У Росії BBC, Медузу та Радіо Свобода перевіряють на пропаганду наркотиків

МВС РФ перевірить на предмет пропаганди наркотиків та участі у незаконному обігу заборонених речовин "Медузу" (Латвія), "Бі-Бі-Сі" (Великобританія) та "Радіо Свобода" (США).

Джерело: Інтерфакс

Деталі: Три медіа-холдинги потрапили у список іноземних організацій, які можуть "вести діяльність із легалізації наркоспоживання".

Комісія Держдуми з розслідування фактів іноземного втручання у внутрішні справи РФ визнала неприпустимою, зокрема, спонукання медіа "до масових заворушень з метою боротьби за легалізацію наркотиків", публікацію матеріалів про способи уникнення відповідальності за легалізацію наркотиків, а також пропаганду лікування наркозалежності метадоном.

Нагадаємо:

  • 25 листопада Верхня палата парламенту Росії схвалила законопроєкт, за яким "іноземними агентами" вважаються всі, хто поширює матеріали ЗМІ-іноагентів або бере участь у створенні таких матеріалів.

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Теми: РосіяЗМІцензура
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