У Росії BBC, Медузу та Радіо Свобода перевіряють на пропаганду наркотиків
Четвер, 13 лютого 2020, 22:39
МВС РФ перевірить на предмет пропаганди наркотиків та участі у незаконному обігу заборонених речовин "Медузу" (Латвія), "Бі-Бі-Сі" (Великобританія) та "Радіо Свобода" (США).
Джерело: Інтерфакс
Деталі: Три медіа-холдинги потрапили у список іноземних організацій, які можуть "вести діяльність із легалізації наркоспоживання".
Комісія Держдуми з розслідування фактів іноземного втручання у внутрішні справи РФ визнала неприпустимою, зокрема, спонукання медіа "до масових заворушень з метою боротьби за легалізацію наркотиків", публікацію матеріалів про способи уникнення відповідальності за легалізацію наркотиків, а також пропаганду лікування наркозалежності метадоном.
Нагадаємо:
- 25 листопада Верхня палата парламенту Росії схвалила законопроєкт, за яким "іноземними агентами" вважаються всі, хто поширює матеріали ЗМІ-іноагентів або бере участь у створенні таких матеріалів.