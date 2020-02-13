В России BBC, Медузу и Радио Свобода проверяют на пропаганду наркотиков

МВД РФ проверит на предмет пропаганды наркотиков и вовлечения в незаконный оборот запрещенных веществ "Медузу" (Латвия), "Би-Би-Си" (Великобритания) и "Радио Свобода" (США).

Источник: Интерфакс

Детали: Три медиа-холдинга попали в список иностранных организаций, которые могут "проводить деятельность по легализации наркопотребления" в России.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ сочла недопустимой деятельность медиа, в частности, по склонению "к массовым беспорядкам в целях борьбы за легализацию наркотиков", публикации материалов о способах ухода от ответственности за легализацию наркотиков, а также пропаганду лечения наркозависимости метадоном.

Напомним: