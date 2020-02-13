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В России BBC, Медузу и Радио Свобода проверяют на пропаганду наркотиков

Четверг, 13 февраля 2020, 22:39
В России BBC, Медузу и Радио Свобода проверяют на пропаганду наркотиков

МВД РФ проверит на предмет пропаганды наркотиков и вовлечения в незаконный оборот запрещенных веществ "Медузу" (Латвия), "Би-Би-Си" (Великобритания) и "Радио Свобода" (США).

Источник: Интерфакс

Детали: Три медиа-холдинга попали в список иностранных организаций, которые могут "проводить деятельность по легализации наркопотребления" в России.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ сочла недопустимой деятельность медиа, в частности, по склонению "к массовым беспорядкам в целях борьбы за легализацию наркотиков", публикации материалов о способах ухода от ответственности за легализацию наркотиков, а также пропаганду лечения наркозависимости метадоном.

Напомним:

  • 25 ноября Верхняя палата парламента России одобрила закон, по которому "иностранными агентами" считаются все, кто распространяет материалы СМИ – иностранных агентов или участвует в их создании.

Темы: РосcияСМИцензура
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