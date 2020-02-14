Формування Російської Федерації здійснили 6 обстрілів — ООС

13 лютого збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник вів вогонь по українським позиціям із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли.

Два ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Дослівно: "Вчора, 13 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська двічі обстріляли захисників Новолуганського, застосувавши 82-мм міномет, ручний протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та іншу стрілецьку зброю.

За поточну добу втрат немає".