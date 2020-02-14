Формирования Российской Федерации осуществили 6 обстрелов - ООС

13 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник вел огонь по украинским позициям с запрещенного минского договоренностями миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрелы.

Два враждебных обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Дословно: "Вчера, 13 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.

С началом этого периода российские оккупационные войска дважды обстреляли защитников Новолуганское, применив 82-мм миномет, ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и другую стрелковое оружие.

За текущие сутки потерь нет".