Формирования Российской Федерации осуществили 6 обстрелов - ООС

159 просмотров
Пятница, 14 февраля 2020, 07:03

13 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник вел огонь по украинским позициям с запрещенного минского договоренностями миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрелы.

Два враждебных обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Дословно: "Вчера, 13 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.

С началом этого периода российские оккупационные войска дважды обстреляли защитников Новолуганское, применив 82-мм миномет, ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и другую стрелковое оружие.

За текущие сутки потерь нет".

Темы: ООС Донбасс война


powered by lun.ua
Материалы по теме
Боевики продолжили нарушать "тишину" на Донбассе, в ОС без потерь 13 февраля 2020, 18:32
На Донбассе задержали пьяного боевика 13 февраля 2020, 16:05
Российские наемники на Донбассе 3 раза открывали огонь – ООС 13 февраля 2020, 07:07
Все новости
Главные новости
Ермак о расследовании Схем: ложь от начала до конца
В Оман, когда там был Зеленский, прилетал секретарь Совета безопасности РФ – Схемы
В подвале 5-этажки в Белой Церкви нашли тротил, жителей эвакуируют – полиция
Подозрение во взятке: суд избрал главе Черновицкого облсовета залог в 10 млн
Все новости
Объясняет ПЦУ

Есть ли святой Валентин покровителем влюбленных?

советы

Когда целесообразно подаваться на несколько вакансий в одну компанию

здоровье

7 фактов о мужских яичках, которые стоит знать всем

Поиск по сайту
Архив
Весь архів