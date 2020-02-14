Японія евакуює окремі групи пасажирів з Diamond Princess, на якому застрягли українці

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П'ятниця, 14 лютого 2020, 13:04

Із лайнера Diamond Princess, який стоїть на карантині біля берегів Японії, почали евакуювати окремі групи пасажирів.

Джерело: Радіо Свобода, NYT

Деталі: Судно можуть залишити пасажири у віці понад 80 років зі слабким здоров’ям.

Також зійти на берег дозволили особам, які проживали у каютах без вікон.

14 лютого корабель залишили 11 осіб.

Представник міністерства охорони здоров’я Японії Гаку Хасімото на борту лайнера заявив, що тест на вірус мають пройти усі пасажири. Особи з позитивними результатами будуть госпіталізовані, "негативні" ж отримають тимчасове житло за межами корабля.

Що передувало: 13 лютого на борту зафіксували іще 44 випадки захворювання на коронавірус, загальне число хворих пасажирів, членів екіпажу та медпрацівників на човні склало 218. 

Водночас, у Японії вже понад 250 інфікованих. Це найвищий показник серед усіх країн світу після Китаю.

Передісторія:  

  • 4 лютого влада Японії поставила круїзний лайнер з 3700 людьми з 56 країн на 14-денний карантин.
  • 5 лютого на ньому виявили спалах нового коронавірусу.
  • Небезпечний коронавірус підхопили двоє українців.
  • На лайнері перебувають 25 громадян України, усі вони є членами екіпажу.



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