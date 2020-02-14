Японія евакуює окремі групи пасажирів з лайнера, на якому застрягли українці
Із лайнера Diamond Princess, який стоїть на карантині біля берегів Японії, почали евакуювати окремі групи пасажирів.
Джерело: Радіо Свобода, NYT
Деталі: Судно можуть залишити пасажири у віці понад 80 років зі слабким здоров’ям.
Також зійти на берег дозволили особам, які проживали у каютах без вікон.
14 лютого корабель залишили 11 осіб.
Представник міністерства охорони здоров’я Японії Гаку Хасімото на борту лайнера заявив, що тест на вірус мають пройти усі пасажири. Особи з позитивними результатами будуть госпіталізовані, "негативні" ж отримають тимчасове житло за межами корабля.
Що передувало: 13 лютого на борту зафіксували іще 44 випадки захворювання на коронавірус, загальне число хворих пасажирів, членів екіпажу та медпрацівників на човні склало 218.
Водночас, у Японії вже понад 250 інфікованих. Це найвищий показник серед усіх країн світу після Китаю.
Передісторія:
- 4 лютого влада Японії поставила круїзний лайнер з 3700 людьми з 56 країн на 14-денний карантин.
- 5 лютого на ньому виявили спалах нового коронавірусу.
- Небезпечний коронавірус підхопили двоє українців.
- На лайнері перебувають 25 громадян України, усі вони є членами екіпажу.
#day10 #coronavirus #coronavirusoutbreak pic.twitter.com/3dgCtUgNYE— Yardley Wong (@yardley_wong) February 14, 2020