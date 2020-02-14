Япония эвакуирует отдельные группы пассажиров с лайнера, на котором застряли украинцы

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Пятница, 14 февраля 2020, 13:04
Пассажиры лайнера Diamond Princess на карантине
Фото: Yardley Wong

С лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, начали эвакуировать отдельные группы пассажиров.

Источник: Радио Свобода, NYT

Детали: Судно могут покинуть пассажиры в возрасте более 80 лет со слабым здоровьем.

Также сойти на берег позволили лицам, проживающим в каютах без окон.

14 февраля 11 человек сошли с корабля на берег.

Представитель Минздрава Японии Гаке Хасимото на борту лайнера заявил, что тест на вирус должны пройти все пассажиры. Лица с положительными результатами будут госпитализированы, с негативными – получат временное жилье за ​​пределами корабля.

Что предшествовало: 13 февраля на борту зафиксировано еще 44 случая заболевания коронавирусом, общее число больных пассажиров, членов экипажа и медработников на корабле составило 218 человек.

В то же время, в Японии уже более 250 инфицированных. Это самый высокий показатель среди стран мира после Китая.

Предыстория:

  • 4 февраля власти Японии поставили круизный лайнер с 3700 пассажирами из 56 стран на 14-дневный карантин.
  • 5 февраля на нем обнаружили вспышку нового коронавируса.
  • Опасный коронавирус подхватили двое украинцев.
  • На лайнере находятся 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа.

Темы: коронавирус Япония


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