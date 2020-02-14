Япония эвакуирует отдельные группы пассажиров с лайнера, на котором застряли украинцы
С лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, начали эвакуировать отдельные группы пассажиров.
Источник: Радио Свобода, NYT
Детали: Судно могут покинуть пассажиры в возрасте более 80 лет со слабым здоровьем.
Также сойти на берег позволили лицам, проживающим в каютах без окон.
14 февраля 11 человек сошли с корабля на берег.
Представитель Минздрава Японии Гаке Хасимото на борту лайнера заявил, что тест на вирус должны пройти все пассажиры. Лица с положительными результатами будут госпитализированы, с негативными – получат временное жилье за пределами корабля.
Что предшествовало: 13 февраля на борту зафиксировано еще 44 случая заболевания коронавирусом, общее число больных пассажиров, членов экипажа и медработников на корабле составило 218 человек.
В то же время, в Японии уже более 250 инфицированных. Это самый высокий показатель среди стран мира после Китая.
Предыстория:
- 4 февраля власти Японии поставили круизный лайнер с 3700 пассажирами из 56 стран на 14-дневный карантин.
- 5 февраля на нем обнаружили вспышку нового коронавируса.
- Опасный коронавирус подхватили двое украинцев.
- На лайнере находятся 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа.
#day10 #coronavirus #coronavirusoutbreak pic.twitter.com/3dgCtUgNYE— Yardley Wong (@yardley_wong) February 14, 2020