Япония эвакуирует отдельные группы пассажиров с лайнера, на котором застряли украинцы

С лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, начали эвакуировать отдельные группы пассажиров.

Источник: Радио Свобода, NYT

Детали: Судно могут покинуть пассажиры в возрасте более 80 лет со слабым здоровьем.

Также сойти на берег позволили лицам, проживающим в каютах без окон.

14 февраля 11 человек сошли с корабля на берег.

Представитель Минздрава Японии Гаке Хасимото на борту лайнера заявил, что тест на вирус должны пройти все пассажиры. Лица с положительными результатами будут госпитализированы, с негативными – получат временное жилье за ​​пределами корабля.

Что предшествовало: 13 февраля на борту зафиксировано еще 44 случая заболевания коронавирусом, общее число больных пассажиров, членов экипажа и медработников на корабле составило 218 человек.

В то же время, в Японии уже более 250 инфицированных. Это самый высокий показатель среди стран мира после Китая.

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