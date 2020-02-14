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У Міноборони передумали скасовувати призов

П'ятниця, 14 лютого 2020, 12:56
У Міноборони передумали скасовувати призов

У Міністерстві оборони України не мають наміру відмовлятися від призову громадян на строкову військову службу

Джерело: заступник міністра оборони Олександр Поліщук під час засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "У нас поки що немає планів щодо відмови від призову".

Деталі: Наразі в Міноборони спробують провести експеримент, предметом якого стане надання можливості охочим призовникам служити в лавах Збройних сил України із 18 років.

Цього року, попри законодавчі норми, призов на строкову службу в армію з 18 років здійснюватиметься на добровільній основі.

Чому це важливо: За часів президентства Петра Порошенка існували певні розбіжності між законом "Про військовий обов’язок і військову службу" і президентськими  указами про призов. Згідно із законодавством України, призову на строкову службу підлягають громадяни, яким "виповнилося 18 років та старші особи, які не досягли 27-річного віку". А от згідно з останніми президентськими указами Порошенка, призивали громадян з 20 років.

Передісторія:

Теми: Міноборониармія
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