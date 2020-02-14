У Міноборони передумали скасовувати призов
У Міністерстві оборони України не мають наміру відмовлятися від призову громадян на строкову військову службу
Джерело: заступник міністра оборони Олександр Поліщук під час засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, якого цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "У нас поки що немає планів щодо відмови від призову".
Деталі: Наразі в Міноборони спробують провести експеримент, предметом якого стане надання можливості охочим призовникам служити в лавах Збройних сил України із 18 років.
Цього року, попри законодавчі норми, призов на строкову службу в армію з 18 років здійснюватиметься на добровільній основі.
Чому це важливо: За часів президентства Петра Порошенка існували певні розбіжності між законом "Про військовий обов’язок і військову службу" і президентськими указами про призов. Згідно із законодавством України, призову на строкову службу підлягають громадяни, яким "виповнилося 18 років та старші особи, які не досягли 27-річного віку". А от згідно з останніми президентськими указами Порошенка, призивали громадян з 20 років.
Передісторія:
- У жовтні 2019 року Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ініціювало повернення призову на строкову службу з 18 років.
- Водночас у листопаді міністр оборони Андрій Загороднюк заявляв про бажання скасувати військовий призов.
- 16 січня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про призов в армію з 18 років.
- Міністр оборони також окремо наголосив, що обов'язковий призов до армії залишається з 20 років, з 18 років українські чоловіки можуть вступати до війська за власним бажанням, та висловився проти того, щоб ловити призовників на вулиці і дискотеках.