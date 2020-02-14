В Минобороны передумали отменять призыв

В Министерстве обороны Украины не намерены отказываться от призыва граждан на срочную военную службу.

Источник: заместитель министра обороны Александр Полищук во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "У нас пока нет планов по отказу от призыва".

Детали: В данный момент в Минобороны попытаются провести эксперимент, предметом которого станет предоставление возможности желающим призывникам служить в рядах Вооруженных сил Украины с 18 лет.

В этом году, несмотря на законодательные нормы, призыв на срочную службу в армию с 18 лет будет осуществляться на добровольной основе.

Почему это важно: Во времена президентства Петра Порошенко существовали определенные разногласия между законом "О воинской обязанности и военной службе" и президентскими указами о призыве. Согласно законодательству Украины, призыву на срочную службу подлежат граждане, которым "исполнилось 18 лет и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста". А вот согласно последним президентским указам Порошенко, призывали граждан с 20 лет.

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