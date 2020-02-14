Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Минобороны передумали отменять призыв

Пятница, 14 февраля 2020, 12:56
В Минобороны передумали отменять призыв

В Министерстве обороны Украины не намерены отказываться от призыва граждан на срочную военную службу.

Источник: заместитель министра обороны Александр Полищук во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "У нас пока нет планов по отказу от призыва".

Детали: В данный момент в Минобороны попытаются провести эксперимент, предметом которого станет предоставление возможности желающим призывникам служить в рядах Вооруженных сил Украины с 18 лет.

В этом году, несмотря на законодательные нормы, призыв на срочную службу в армию с 18 лет будет осуществляться на добровольной основе.

Почему это важно: Во времена президентства Петра Порошенко существовали определенные разногласия между законом "О воинской обязанности и военной службе" и президентскими указами о призыве. Согласно законодательству Украины, призыву на срочную службу подлежат граждане, которым "исполнилось 18 лет и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста". А вот согласно последним президентским указам Порошенко, призывали граждан с 20 лет.

Предыстория:

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минобороныармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Минобороны
На южном фланге возле Бахмута есть определенное продвижение – Маляр
Глава Минобороны Польши пережил вотум недоверия из-за падения ракеты
Украине будет трудно получить приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе - глава Минобороны Эстонии
Последние новости
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
Все новости...
Реклама: