В Минобороны передумали отменять призыв
В Министерстве обороны Украины не намерены отказываться от призыва граждан на срочную военную службу.
Источник: заместитель министра обороны Александр Полищук во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, которого цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "У нас пока нет планов по отказу от призыва".
Детали: В данный момент в Минобороны попытаются провести эксперимент, предметом которого станет предоставление возможности желающим призывникам служить в рядах Вооруженных сил Украины с 18 лет.
В этом году, несмотря на законодательные нормы, призыв на срочную службу в армию с 18 лет будет осуществляться на добровольной основе.
Почему это важно: Во времена президентства Петра Порошенко существовали определенные разногласия между законом "О воинской обязанности и военной службе" и президентскими указами о призыве. Согласно законодательству Украины, призыву на срочную службу подлежат граждане, которым "исполнилось 18 лет и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста". А вот согласно последним президентским указам Порошенко, призывали граждан с 20 лет.
Предыстория:
- В октябре 2019 года Управление персонала штаба Командования Сухопутных войск инициировало возвращение призыва на срочную службу с 18 лет.
- В то же время в ноябре министр обороны Андрей Загороднюк заявлял о желании отменить военный призыв.
- 16 января 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве в армию с 18 лет.
- Министр обороны также отдельно отметил, что обязательный призыв в армию остается с 20 лет, с 18 лет украинские мужчины могут вступать в армию по собственному желанию, и высказался против того, чтобы ловить призывников на улице и дискотеках.