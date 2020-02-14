В Одесі затримали підозрюваного у вбивстві столичного пластичного хірурга

В аеропорту Одеси поліція затримала підозрюваного у вбивстві пластичного хірурга Андрія Сотника в Києві.

Джерело: начальник поліції Києва Андрій Крищенко в коментарі "Інтерфакс-Україна", "Українська правда"

Деталі: За словами Крищенко, підозрюваний – іноземець. Після вбивства він переховувався і намагався покинути територію України.

У затриманні взяли участь поліцейські Києва та прикордонники.

У коментарі "Українській правді" Крищенко уточнив, що затриманий – громадянин Киргизстану. Також у Києві затримали його спільника. Слідство встановило, що вони разом проводили стеження за лікарем.

Що передувало: 2 лютого у Києві на вул.Саксаганського невідомий застрелив чоловіка і втік.

За даними ЗМІ, загиблий – 43-річний Андрій Сотник, керівник "DMK Ukraine". На сайті компанії вказано, що він є лікарем-хірургом, пластичним і естетичним хірургом. На сторінці Сотника у Facebook зазначено, що він - уродженець Донецька.