В Одесі затримали підозрюваного у вбивстві столичного пластичного хірурга

1099 переглядів
П'ятниця, 14 лютого 2020, 14:29
Андрій Сотник, пластичний хірург, застрелений 2 лютого в Києві

В аеропорту Одеси поліція затримала підозрюваного у вбивстві пластичного хірурга Андрія Сотника в Києві.

Джерело: начальник поліції Києва Андрій Крищенко в коментарі "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За словами Крищенко, підозрюваний – іноземець. Після вбивства він переховувався і намагався покинути територію України.

У затриманні взяли участь поліцейські Києва та прикордонники.

Що передувало: 2 лютого у Києві на вул.Саксаганського невідомий застрелив чоловіка і втік.

За даними ЗМІ, загиблий – 43-річний Андрій Сотник, керівник "DMK Ukraine". На сайті компанії вказано, що він є лікарем-хірургом, пластичним і естетичним хірургом. На сторінці Сотника у Facebook зазначено, що він - уродженець Донецька. 



powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Офіс президента буде судитись зі "Схемами"
Є-малятко у Києві: у 14 пологових можна оформити документи одним махом
Кремль лаконічно прокоментував сюжет "Схем" про Зеленського і Патрушева
Бізнесмен відповів "Схемам" роликом про свою непричетність до Авакова
Усі новини
Пояснює ПЦУ

Чи є святий Валентин покровителем закоханих?

Фото

15 найкращих світлин 2020 року, за версією Sony World Photography Awards

безпека

Інтернет у школі: не відібрати гаджет, а розповісти про безпеку