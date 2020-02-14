В Одессе задержали подозреваемого в убийстве столичного пластического хирурга

В аэропорту Одессы задержан подозреваемый в убийстве пластического хирурга Андрея Сотника в Киеве.

Источник: начальник полиции Киева Андрей Крищенко в комментарии "Интерфакс-Украина", "Украинская правда"

Детали: По словам Крищенко, подозреваемый – гражданин иностранного государства. После совершения убийства подозреваемый скрывался и пытался покинуть территорию Украины.

В задержании участвовали полицейские Киева и пограничники.

В комментарии "Украинской правде" Крищенко уточнил, что задержанный – гражданин Кыргызстана. Также в Киеве задержали его сообщника. Следствие установило, что они вместе проводили слежку за врачом.

Что предшествовало: 2 февраля в Киеве на ул.Саксаганского неизвестный застрелил мужчину и скрылся.

По данным СМИ, погибший - 43-летний Андрей Сотник, руководитель "DMK Ukraine". На сайте компании указано, что он является врачом-хирургом, пластичным и эстетическим хирургом. На странице Сотника в Facebook указано, что он - уроженец Донецка.