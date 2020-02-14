Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко розповів, як Путін схиляє Білорусь до об'єднання з Росією

П'ятниця, 14 лютого 2020, 13:51
Лукашенко розповів, як Путін схиляє Білорусь до об'єднання з Росією

У керівництві Росії натякають на приєднання Білорусі в обмін на єдині ціни на енергоносії.

Джерело: Белта з посиланням на заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка

Пряма мова: "Нічого зайвого не вимагаємо. Але нам кажуть: ми різні країни - натяк на те, що треба, щоб були однією країною. А як можна мати одну країну з Росією? Ви, напевно, чуєте:"Давайте включимо Білорусь до складу Росії".

Деталі: Так Лукашенко описав, що відбувалося на переговорах з Росією, зокрема під час зустрічі з президентом РФ в Сочі, про постачання російських енергоносіїв до Білорусі. Він підкреслив, що білоруська сторона завжди вимагає рівних умов, адже країни перебувають не тільки в Союзній державі, а й в Євразійському економічному союзі.

Він розповів, що в економічному плані на Білорусь в Росії починають тиснути з різних сторін. Він прямо сказав, що йому говорять: "вступайте в Росію, тоді ми вам поставимо запчастини, тоді будуть інші ціни на нафту і газ". При цьому президент Білорусі засумнівався, що так і буде.

Лукашенко висловив упевненість, що самі білоруси не хочуть входити до складу Росії і запевнив, що він не допустить цього.

Пряма мова: "Пам'ятайте, що ваш президент ніколи не стане останнім. Після мене – ви вже думайте, що будете робити. Але навіть якщо я буду жити і не буду президентом, я буду боротися за те, щоб наша Білорусь на цьому клаптику землі залишалася суверенною і незалежною.

Це не тільки нам – це нашим дітям. Їм ще жити в цій країні. Питання незалежності - це не тільки добре жити. Може, й гірше жити будемо. Не будемо – не хвилюйтеся. Пішли ті часи.

Але ми будемо жити на своїй землі, своїм розумом, ми будемо обирати своїх президентів, формувати уряд і будемо створювати свої умови для життя наших людей. Нас ніколи не будуть поганяти, ми будемо проводити свою зовнішню і внутрішню політику, але не на шкоду нашим сусідам і не на шкоду рідним росіянам ".

Що передувало: На початку року Росія припинила подачу нафти на нафтопереробні заводи Білорусі у зв'язку з відсутністю нових контрактів.

Тоді Лукашенко за результатами трьох телефонних переговорів з Путіним і прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим домовився про постачання нафти без контракту, але доручив забезпечити поставки нафти з альтернативних джерел.

24 січня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російська сторона не виконує раніше досягнутих домовленостей про ціни на газ для республіки при продажу "Газпрому" білоруської газотранспортної системи.

8 лютого стало відомо, що Росія відмовила Білорусі в знижках на нафту і газ

Читайте також: "Аншлюс чи імітація від Лукашенка: що відбувається між Білоруссю та РФ".

"Українська правда" в Threads

Теми: БілорусьРосіяПутінЛукашенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Білорусь
У Білорусі демонтують три табори, де навчали російських мобілізованих
Лукашенко вже заговорив про вагнерівців як захисників Білорусі
Лукашенко розповів, де зараз знаходиться Пригожин і вагнерівці – не в Білорусі
Останні новини
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
Усі новини...
Реклама: