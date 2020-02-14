Лукашенко розповів, як Путін схиляє Білорусь до об'єднання з Росією

У керівництві Росії натякають на приєднання Білорусі в обмін на єдині ціни на енергоносії.

Джерело: Белта з посиланням на заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка

Пряма мова: "Нічого зайвого не вимагаємо. Але нам кажуть: ми різні країни - натяк на те, що треба, щоб були однією країною. А як можна мати одну країну з Росією? Ви, напевно, чуєте:"Давайте включимо Білорусь до складу Росії".

Деталі: Так Лукашенко описав, що відбувалося на переговорах з Росією, зокрема під час зустрічі з президентом РФ в Сочі, про постачання російських енергоносіїв до Білорусі. Він підкреслив, що білоруська сторона завжди вимагає рівних умов, адже країни перебувають не тільки в Союзній державі, а й в Євразійському економічному союзі.

Він розповів, що в економічному плані на Білорусь в Росії починають тиснути з різних сторін. Він прямо сказав, що йому говорять: "вступайте в Росію, тоді ми вам поставимо запчастини, тоді будуть інші ціни на нафту і газ". При цьому президент Білорусі засумнівався, що так і буде.

Лукашенко висловив упевненість, що самі білоруси не хочуть входити до складу Росії і запевнив, що він не допустить цього.

Пряма мова: "Пам'ятайте, що ваш президент ніколи не стане останнім. Після мене – ви вже думайте, що будете робити. Але навіть якщо я буду жити і не буду президентом, я буду боротися за те, щоб наша Білорусь на цьому клаптику землі залишалася суверенною і незалежною.

Це не тільки нам – це нашим дітям. Їм ще жити в цій країні. Питання незалежності - це не тільки добре жити. Може, й гірше жити будемо. Не будемо – не хвилюйтеся. Пішли ті часи.

Але ми будемо жити на своїй землі, своїм розумом, ми будемо обирати своїх президентів, формувати уряд і будемо створювати свої умови для життя наших людей. Нас ніколи не будуть поганяти, ми будемо проводити свою зовнішню і внутрішню політику, але не на шкоду нашим сусідам і не на шкоду рідним росіянам ".

Що передувало: На початку року Росія припинила подачу нафти на нафтопереробні заводи Білорусі у зв'язку з відсутністю нових контрактів.

Тоді Лукашенко за результатами трьох телефонних переговорів з Путіним і прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим домовився про постачання нафти без контракту, але доручив забезпечити поставки нафти з альтернативних джерел.

24 січня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російська сторона не виконує раніше досягнутих домовленостей про ціни на газ для республіки при продажу "Газпрому" білоруської газотранспортної системи.

8 лютого стало відомо, що Росія відмовила Білорусі в знижках на нафту і газ

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