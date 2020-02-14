Лукашенко рассказал, как Путин склоняет Беларусь к объединению с Россией

В руководстве России намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители.

Источник: Белта со ссылкой на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко

Прямая речь: "Ничего лишнего не требуем. Но нам говорят: мы разные страны - намек на то, что надо, чтобы были одной страной. А как можно иметь одну страну с Россией? Вы, наверное, слышите: "Давайте включим Беларусь в состав России".

Детали: Так Лукашенко описал, что происходило на переговорах с Россией, в частности во время встречи с президентом РФ в Сочи, о поставках российских энергоносителей в Беларусь. Он подчеркнул, что белорусская сторона всегда требует равных условий, ведь страны состоят не только в Союзном государстве, но и в Евразийском экономическом союзе.

Он рассказал, что в экономическом плане на Беларусь в России начинают давить с разных сторон. Он прямо сказал, что ему говорят: "вступайте в Россию, тогда мы вам поставим запчасти, тогда будут другие цены на нефть и газ". При этом президент Беларуси засомневался, что так и будет.

Лукашенко выразил уверенность, что сами беларусы не хотят входит в состав России и уверил, что он не допустит этого.

Прямая речь: "Помните, что ваш президент никогда не станет последним. После меня - вы уже думайте, что будете делать. Но даже если я буду жить и не буду президентом, я буду бороться за то, чтобы наша Беларусь на этом клочке земли оставалась суверенной и независимой.

Это не только нам - это нашим детям. Им еще жить в этой стране. Вопрос независимости - это не только хорошо жить. Может, и похуже жить будем. Не будем - не волнуйтесь. Ушли те времена.

Но мы будем жить на своей земле, своим умом, мы будем избирать своих президентов, формировать правительство и будем создавать свои условия для жизни наших людей. Нами никогда не будут понукать, мы будем проводить свою внешнюю и внутреннюю политику, но не во вред нашим соседям и не во вред родным россиянам".

Что предшествовало: В начале года Россия прекратила подачу нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Беларуси в связи с отсутствием новых контрактов.

Тогда Лукашенко по результатам трех телефонных переговоров с Путиным и премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым договорился о поставках нефти без контракта, но поручил обеспечить поставки нефти из альтернативных источников.

24 января президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российская сторона не выполняет ранее достигнутых договоренностей о ценах на газ для республики при продаже "Газпрому" белорусской газотранспортной системы.

8 февраля стало известно, что Россия отказала Беларуси в скидках на нефть и газ

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