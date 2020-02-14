Лукашенко рассказал, как Путин склоняет Беларусь к объединению с Россией

5417 просмотров
Пятница, 14 февраля 2020, 14:51

В руководстве России намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители.

Источник: Белта со ссылкой на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко

Прямая речь: "Ничего лишнего не требуем. Но нам говорят: мы разные страны - намек на то, что надо, чтобы были одной страной. А как можно иметь одну страну с Россией? Вы, наверное, слышите: "Давайте включим Беларусь в состав России".

Детали: Так Лукашенко описал, что происходило на переговорах с Россией, в частности во время встречи с президентом РФ в Сочи,  о поставках российских энергоносителей в Беларусь. Он подчеркнул, что  белорусская сторона всегда требует равных условий, ведь страны состоят не только в Союзном государстве, но и в Евразийском экономическом союзе.

Он рассказал, что в экономическом плане на Беларусь в России начинают давить с разных сторон. Он прямо сказал, что ему говорят: "вступайте в Россию, тогда мы вам поставим запчасти, тогда будут другие цены на нефть и газ". При этом президент Беларуси засомневался, что так и будет.

Лукашенко выразил уверенность, что сами беларусы не хотят входит в состав России и уверил, что он не допустит этого.

Прямая речь: "Помните, что ваш президент никогда не станет последним. После меня - вы уже думайте, что будете делать. Но даже если я буду жить и не буду президентом, я буду бороться за то, чтобы наша Беларусь на этом клочке земли оставалась суверенной и независимой.

Это не только нам - это нашим детям. Им еще жить в этой стране. Вопрос независимости - это не только хорошо жить. Может, и похуже жить будем. Не будем - не волнуйтесь. Ушли те времена.

Но мы будем жить на своей земле, своим умом, мы будем избирать своих президентов, формировать правительство и будем создавать свои условия для жизни наших людей. Нами никогда не будут понукать, мы будем проводить свою внешнюю и внутреннюю политику, но не во вред нашим соседям и не во вред родным россиянам".

Что предшествовало: В начале года Россия прекратила подачу нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ)  Беларуси в связи с отсутствием новых контрактов.

Тогда Лукашенко по результатам трех телефонных переговоров с Путиным и премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым договорился  о поставках нефти без контракта, но поручил обеспечить поставки нефти из альтернативных источников.

24 января президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российская сторона не выполняет ранее достигнутых договоренностей о ценах на газ для республики при продаже "Газпрому" белорусской газотранспортной системы.

8 февраля стало известно, что  Россия отказала Беларуси в скидках на нефть и газ

Читайте также: "Аншлюс или имитация от Лукашенко: что происходит между Беларусью и РФ"

Темы: Беларусь Росcия Путин Лукашенко


powered by lun.ua
Материалы по теме
Разворот от России: в Беларуси поменяют национальный герб 13 февраля 2020, 18:01
Олимпиада – для кого это хорошо? Кроме коррупционеров, которые пилят олимпийские бюджеты 12 февраля 2020, 09:48
Россия отказала Беларуси в скидках на нефть и газ 8 февраля 2020, 13:58
Все новости
Главные новости
Зеленский обсудил с Путиным предстоящую встречу
В Одессе задержали подозреваемого в убийстве столичного пластического хирурга
Россияне и организаторы Мюнхенской конференции составили план прекращения войны в Украине
Офис президента будет судиться со "Схемами"
Все новости
iq

9 головоломок для внимательных

исследование

Почему половое созревание у девочек начинается раньше

здоровье

7 фактов о мужских яичках, которые стоит знать всем

Поиск по сайту
Архив
Весь архів