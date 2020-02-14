Стало відомо скільки пар візьмуть шлюб у День закоханих

У Міністерстві юстиції України очікують, що близько 2 тисячі пар зареєструють шлюби у День закоханих, 14 лютого.

Джерело: пресслужба Міністерства юстиції

Дослівно: "Очікуємо, що близько 2 тисячі пар поєднає долі на Валентинів день. Наші працівники відділів ДРАЦС по всій Україні роблять все можливе, аби зробити свято молодят по-справжньому незабутнім".

Деталі: Крім того, у Мін'юсті повідомили, що у Валентинів день всі закохані, навіть вночі, зможуть подати до відділу держреєстрації заяву про реєстрацію шлюбу та зареєструвати шлюб, якщо він призначений у вищевказаний день з 08.00 до 24.00.

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