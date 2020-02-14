Стало известно сколько пар зарегистрируют брак в День влюбленных

В Министерстве юстиции Украины ожидают, что около 2 тысяч пар зарегистрируют брак в День влюбленных, 14 февраля.

Источник: пресс-служба Министерства юстиции

Дословно: "Ожидаем, что около 2000 пар соединит судьбы на Валентинов день. Наши работники отделов ГРАГС по всей Украине делают все возможное, чтобы сделать праздник молодоженов по-настоящему незабываемым".

Напомним: