Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Стало известно, сколько пар зарегистрируют брак в День влюбленных

Пятница, 14 февраля 2020, 14:54
Стало известно, сколько пар зарегистрируют брак в День влюбленных

В Министерстве юстиции Украины ожидают, что около 2 тысяч пар зарегистрируют брак в День влюбленных, 14 февраля.

Источник: пресс-служба Министерства юстиции

Дословно: "Ожидаем, что около 2000 пар соединит судьбы на Валентинов день. Наши работники отделов ГРАГС по всей Украине делают все возможное, чтобы сделать праздник молодоженов по-настоящему незабываемым".

Детали: Кроме того, в Минюсте сообщили, что в Валентинов день все влюбленные, даже ночью, смогут подать в отдел госрегистрации заявление о регистрации брака и зарегистрировать брак, если он назначен в вышеуказанный день с 08.00 до 24.00.

Напомним:

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минюст
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Минюст
Реестр ущерба начинает работу: каковы следующие шаги
На пути к компенсациям: как попасть в реестр пострадавших от войны и получить деньги
Херсонское СИЗО во время оккупации охраняли сами же заключенные – Минюст Херсонское СИЗО во время российской оккупации охраняли пожизненно осужденные, которые сами сплотились. Источник: заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в интервью Укринформу Пр
Последние новости
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
Все новости...
Реклама: