Стало известно сколько пар зарегистрируют брак в День влюбленных
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Пятница, 14 февраля 2020, 15:54
В Министерстве юстиции Украины ожидают, что около 2 тысяч пар зарегистрируют брак в День влюбленных, 14 февраля.
Источник: пресс-служба Министерства юстиции
Дословно: "Ожидаем, что около 2000 пар соединит судьбы на Валентинов день. Наши работники отделов ГРАГС по всей Украине делают все возможное, чтобы сделать праздник молодоженов по-настоящему незабываемым".
Напомним:
- В 2018 году 14 февраля поженились 2393 пары.
Украинская правда
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