Попри режим "тиша" бойовики 9 разів обстріляли позиції ОС

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П'ятниця, 14 лютого 2020, 18:14

Упродовж п’ятниці, 14 лютого, збройні формування ОРДЛО 9 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: повідомлення пресслужби операції Об’єднаних сил у Facebook

Деталі: Противник обстрілював позиції ОС із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Обстріли велися поруч з Красногорівкою, Лебединським, Новолуганським, Кримським, Травневим і Хутором Вільним.

За даними пресслужби, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

На трьох ділянках розведення сил ситуація залишається стабільною.

Українська правда
Теми: ООС Донбас війна


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