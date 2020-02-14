Попри режим "тиша" бойовики 9 разів обстріляли позиції ОС

Упродовж п’ятниці, 14 лютого, збройні формування ОРДЛО 9 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: повідомлення пресслужби операції Об’єднаних сил у Facebook

Деталі: Противник обстрілював позиції ОС із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Обстріли велися поруч з Красногорівкою, Лебединським, Новолуганським, Кримським, Травневим і Хутором Вільним.

За даними пресслужби, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

На трьох ділянках розведення сил ситуація залишається стабільною.