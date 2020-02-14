Несмотря на режим "тишина", боевики 9 раз обстреляли позиции ОС

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Пятница, 14 февраля 2020, 18:14

В течение пятницы, 14 февраля, вооруженные формирования ОРДЛО 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: сообщение пресс-службы операции Объединенных сил в Facebook

Детали: Противник обстреливал позиции ОС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелы велись рядом с Красногоровкой, Лебединским, Новолуганским, Крымским, Травневым и Хутором Вольным.

По данным пресс-службы, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На трех участках разведения сил ситуация остается стабильной.

Украинская правда
Темы: ООС Донбасс война


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