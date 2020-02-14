Арештували патрульного, який підстрелив втікача у Харкові

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П'ятниця, 14 лютого 2020, 19:21

Октябрський районний суд Полтави обрав запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави командиру роти патрульної поліції, який поранив з пістолета порушника-втікача у Харкові.

Джерело: повідомлення прокуратури Харківської області

Деталі: 14 лютого працівнику поліції було повідомлено про підозру за фактом перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу (ч. 3 ст. 365 КК України).

Йому загрожує від семи до десяти років в’язниці.

Паралельно перевіряється інформація, чи дійсно автомобіль втікача наїхав на патрульного, який стріляв. Порушена справа за ч. 2 ст. 345 КК (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Нагадаємо: Патрульного поліцейського затримали у Харкові після того, як 13 лютого вночі у погоні він підстрелив пасажира автомобіля, який переслідував через водіння напідпитку.

Утікач отримав два вогнепальні поранення, наразі він перебуває у лікарні в тяжкому стані.

Українська правда
Теми: надзвичайна подія арешт поліція Харків


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