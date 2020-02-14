Арештували патрульного, який підстрелив втікача у Харкові
Октябрський районний суд Полтави обрав запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави командиру роти патрульної поліції, який поранив з пістолета порушника-втікача у Харкові.
Джерело: повідомлення прокуратури Харківської області
Деталі: 14 лютого працівнику поліції було повідомлено про підозру за фактом перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу (ч. 3 ст. 365 КК України).
Йому загрожує від семи до десяти років в’язниці.
Паралельно перевіряється інформація, чи дійсно автомобіль втікача наїхав на патрульного, який стріляв. Порушена справа за ч. 2 ст. 345 КК (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).
Нагадаємо: Патрульного поліцейського затримали у Харкові після того, як 13 лютого вночі у погоні він підстрелив пасажира автомобіля, який переслідував через водіння напідпитку.
Утікач отримав два вогнепальні поранення, наразі він перебуває у лікарні в тяжкому стані.