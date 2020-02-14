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Арестовали патрульного, который подстрелил беглеца в Харькове

Пятница, 14 февраля 2020, 18:21
Арестовали патрульного, который подстрелил беглеца в Харькове

Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения в виде ареста без права внесения залога командиру роты патрульной полиции, который ранил из пистолета нарушителя-беглеца в Харькове.

Источник: сообщение прокуратуры Харьковской области

Детали: 14 февраля работнику полиции было сообщено о подозрении по факту превышения служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 3 ст. 365 УК Украины).

Ему грозит от семи до десяти лет тюрьмы.

Параллельно проверяется информация, действительно ли автомобиль беглеца наехал на патрульного, который стрелял. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Напомним: Патрульного полицейского задержали в Харькове после того, как 13 февраля ночью в погоне он подстрелил пассажира автомобиля, который преследовал из-за вождения в нетрезвом состоянии.

Беглец получил два огнестрельных ранения, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Украинская правда
Темы: чрезвычайное происшествиеарестполицияХарьков
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