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УЄФА відсторонила "Манчестер Сіті" Зінченка від Ліги чемпіонів на 2 роки

П'ятниця, 14 лютого 2020, 20:55
УЄФА відсторонила Манчестер Сіті Зінченка від Ліги чемпіонів на 2 роки

УЄФА відсторонила англійський футбольний "Манчестер Сіті", за який грає українець Олександр Зінченко, від участі в Лізі чемпіонів на два наступні сезони за порушення правил фінансового фейр-плей.

Джерело: Guardian

Деталі: Також на клуб наклали штраф у розмірі 30 мільйонів євро.

Причина таких санкцій полягає в тому, що Слідча палата УЄФА звинуватила клуб у фінансових махінаціях. Зокрема вважається, що керівництво ФК з 2012 року переписувала витрати клубу на аутсорсинг іншим компаніям, приховуючи дані від аудиторів УЄФА.

За даними розслідування, в 2014 році "Манчестер Сіті" порушив правила фінансового фейр-плей на 188 млн євро.

Клуб у відповідь на звинувачення заявив, що оскаржить рішення Судової палати в Спортивному арбітражному суді в Лозанні.

Теми: футбол
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