УЕФА отстранила "Манчестер Сити" Зинченко от Лиги чемпионов на 2 года

УЕФА отстранила английский футбольный "Манчестер Сити", за который играет украинец Александр Зинченко, от участия в Лиге чемпионов на два последующих сезона за нарушение правил финансового фейр-плей.

Источник: Guardian

Детали: Также на клуб наложили штраф в размере 30 миллионов евро.

Причина таких санкций заключается в том, что Следственная палата УЕФА обвинила клуб в финансовых махинациях. В частности считается, что руководство ФК с 2012 года переписывало расходы клуба на аутсорсинг другим компаниям, скрывая данные от аудиторов УЕФА.

По данным расследования, в 2014 году "Манчестер Сити" нарушил правила финансового фэйр-плей на 188 млн евро.

Клуб в ответ на обвинения заявил, что обжалует решение Судебной палаты в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.