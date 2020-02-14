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УЕФА отстранила "Манчестер Сити" Зинченко от Лиги чемпионов на 2 года

Пятница, 14 февраля 2020, 20:55
УЕФА отстранила Манчестер Сити Зинченко от Лиги чемпионов на 2 года

УЕФА отстранила английский футбольный "Манчестер Сити", за который играет украинец Александр Зинченко, от участия в Лиге чемпионов на два последующих сезона за нарушение правил финансового фейр-плей.

Источник: Guardian

Детали: Также на клуб наложили штраф в размере 30 миллионов евро.

Причина таких санкций заключается в том, что Следственная палата УЕФА обвинила клуб в финансовых махинациях. В частности считается, что руководство ФК с 2012 года переписывало расходы клуба на аутсорсинг другим компаниям, скрывая данные от аудиторов УЕФА.

По данным расследования, в 2014 году "Манчестер Сити" нарушил правила финансового фэйр-плей на 188 млн евро.

Клуб в ответ на обвинения заявил, что обжалует решение Судебной палаты в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Темы: футбол
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