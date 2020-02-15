ДБР повідомило про підозру поплічнику посадовця Кабміну, що вимагав 2,5 мільйони "відкату"
Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру поплічнику посадовця Секретаріату Кабміну, що вимагав 2,5 мільйони гривень "відкату" за підписання актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт.
Джерело: ДБР
Дослівно: "У ДБР повідомили про підозру пособнику начальника одного з Управлінь Секретаріату Кабінету Міністрів України в одержанні неправомірної вигоди в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України).
Слідством встановлено, що посадовець Секретаріату Кабміну із залученням посередника вимагав та одержав через пособника 2 мільйони гривень. "Відкат" у сумі 2,5 мільйона гривень призначався за підписання актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт та відкликання судових позовів до підрядника. Посадовець з метою уникнення свого викриття, залучив до злочину пособника, який організував передачу неправомірної вигоди від представника суб’єкта підприємницької діяльності".
Деталі: У разі доведення вини, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Що було раніше: Слідчі Державного бюро розслідувань разом з оперативниками ДСР Нацполіції затримали начальника одного із Управлінь Секретаріату Кабінету Міністрів України за вимагання та одержання 2,5 млн грн "відкату" від будівельної компанії.