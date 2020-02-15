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ГБР сообщило о подозрении пособнику чиновника Кабмина, который требовал 2,5 миллиона "отката"

Суббота, 15 февраля 2020, 02:02
ГБР сообщило о подозрении пособнику чиновника Кабмина, который требовал 2,5 миллиона отката

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении пособнику чиновника Секретариата Кабмина, который требовал 2,5 миллиона гривен "отката" за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ.

Источник: ГБР

Дословно: "В ГБР сообщили о подозрении пособнику начальника одного из управлений Секретариата Кабинета Министров Украины в получении неправомерной выгоды в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Следствием установлено, что чиновник Секретариата Кабмина с привлечением посредника требовал и получил через пособника 2 миллиона гривен. "Откат" в сумме 2,5 миллиона гривен предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику. Чиновник избежание своего разоблачения, привлек к преступлению пособника, который организовал передачу неправомерной выгоды от представителя субъекта предпринимательской деятельности".

Детали: В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Что было ранее: Следователи Государственного бюро расследований задержали начальника одного из управлений Секретариата Кабинета Министров Украины за вымогательство и получение 2,5 млн грн "отката" от строительной компании.

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Темы: ГБРКабинет министровкоррупция
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