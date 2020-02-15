ООС: Формування РФ 13 разів відкривали вогонь, один український захисник отримав поранення

14 лютого збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник вів вогонь по нашим позиціям із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п’ять обстрілів по українським позиціям.

Вісім ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Дослівно: "Вчора, 14 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення.

З початком цієї доби російські окупаційні війська обстріляли захисників Новолуганського, застосувавши 82-мм міномет, станковий протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та іншу стрілецьку зброю.

За поточну добу втрат немає".