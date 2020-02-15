ООС Формирования РФ 13 раз открывали огонь, один украинский защитник получил ранения

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Суббота, 15 февраля 2020, 07:14

14 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник вел огонь по нашим позициям с запрещенного минского договоренностями миномета калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов по украинским позициям.

Восемь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Дословно: "Вчера, 14 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.

С началом этого периода российские оккупационные войска обстреляли защитников Новолуганское, применив 82-мм миномет, станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и другую стрелковое оружие.

За текущие сутки потерь нет".

Темы: ООС Донбасс


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