ООС Формирования РФ 13 раз открывали огонь, один украинский защитник получил ранения
14 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Детали: Противник вел огонь по нашим позициям с запрещенного минского договоренностями миномета калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов по украинским позициям.
Восемь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Дословно: "Вчера, 14 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.
С началом этого периода российские оккупационные войска обстреляли защитников Новолуганское, применив 82-мм миномет, станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и другую стрелковое оружие.
За текущие сутки потерь нет".