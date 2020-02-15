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У Карпатах врятували ще 5 туристів

Субота, 15 лютого 2020, 08:19
У Карпатах врятували ще 5 туристів
Фото ДСНС

Впродовж останньої доби працівники ДСНС відшукали на Закарпатті 4 туристів та ще одного на Івано-Франківщині.

Джерело: сайт ДСНС

Деталі: Туристи на Закарпатті заблукали майже одночасно і приблизно в одному радіусі.

Спочатку до Служби порятунку близько 13:00 надійшло повідомлення про загублення в районі полонини Крачуняска Рахівського району 43-річного туриста з Харкова. Чоловік катався на лижах на горі Драгобрат, з’їхав не у той бік та заблукав. Його рятувальники знайшли майже за півтори години.

Коли вони вже спускалися, надійшло друге повідомлення від мешканця Дніпропетровської області, який також катався у тій місцевості на лижах та заблукав. Рятувальники розділились, і поки одні супроводжували харків’янина до туристичної бази, інші пішли на пошуки 27-річного "заблукальця". 

Під час пошуків, вигуки рятувальників почула третя заблукала – 40-річна туристка з Києва, яка також втратила орієнтири у поганій видимості, однак не телефонувала до Служби порятунку, адже ще сподівалась вибратися сама.

Після цього до рятувальників знову зателефонував турист, який також повідомив, що втратив орієнтири, проте він знайшов точку порятунку RA 059  і тепер чекає біля неї на порятунок. 30-річний чоловік приїхав на відпочинок у Карпати з м. Деражня Хмельницької області.

Обморожень чи переохолоджень жоден турист не зазнав, тож медична допомога їм не надавалась.

Окрім того, 15 лютого о 00:35 до Явірницького пошуково-рятувального відділення на Івано-Франківщині надійшло повідомлення від туриста 1987 р.н., жителя міста Маріуполь, про те, що він 14 лютого під час сходження на гору Піп Іван зійшов з маршруту, заблукав та потребує допомоги.

О 02:22 рятувальники зустріли потерпілого в задовільному стані та допомогли продовжити рух за маршрутом. О 04:07 рятувальники разом із туристом дійшли на пост гори Піп Іван, де залишились на ночівлю.

ДСНС також попереджає, що 15 лютого у високогір'ї східної частини Закарпатської області зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).

Що передувало: 13 лютого поблизу гори Драгобрат загубилися одразу п’ять туристів: громадянка Литви, а також троє киян та полтавчанка, – їх знайшли до настання ночі.

Українська правда
Теми: ДСНСКарпатиЗакарпаттяІвано-Франківська областьтуризм
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