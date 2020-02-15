Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Карпатах спасли еще 5 туристов

Суббота, 15 февраля 2020, 08:19
В Карпатах спасли еще 5 туристов
Фото ГСЧС

В течение последних суток работники ГСЧС нашли на Закарпатье 4 туристов и еще одного в Ивано-Франковской области.

Источник: сайт ГСЧС

Детали: Туристы на Закарпатье заблудились почти одновременно и примерно в одном радиусе.

Сначала в Службу спасения около 13:00 поступило сообщение о потере в районе долины Крачуняска Раховского района 43-летнего туриста из Харькова. Мужчина катался на лыжах на горе Драгобрат, съехал не в ту сторону и заблудился. Его спасатели нашли почти через полтора часа.

Когда они уже спускались, поступило второе сообщение от жителя Днепропетровской области, который также катался в той местности на лыжах и заблудился. Спасатели разделились, и пока одни сопровождали харьковчанина к туристической базе, другие пошли на поиски 27-летнего заблудившегося.

Во время поисков, возгласы спасателей услышала третья заблудившаяся – 40-летняя туристка из Киева, которая также потеряла ориентиры в плохой видимости, однако не звонила в Службу спасения, ведь еще надеялась выбраться сама.

После этого к спасателям снова позвонил турист, который также сообщил, что потерял ориентиры, однако он нашел точку спасения RA 059 и теперь ожидает около нее. 30-летний мужчина приехал на отдых в Карпаты из г. Деражня Хмельницкой области.

Обморожений или переохлаждений ни один турист не получил, поэтому медицинская помощь им не оказывалась.

Кроме того, 15 февраля в 00:35 в Явирницкое поисково-спасательное отделение в Ивано-Франковской области поступило сообщение от туриста 1987 г.р., жителя города Мариуполь, о том, что он 14 февраля во время восхождения на гору Поп Иван сошел с маршрута, заблудился и нуждается в помощи.

В 2:22 спасатели встретили пострадавшего в удовлетворительном состоянии и помогли продолжить движение по маршруту. В 4:07 спасатели вместе с туристом пришли на пост горы Поп Иван, где остались на ночлег.

ГСЧС также предупреждает, что 15 февраля в высокогорье восточной части Закарпатской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Что предшествовало: 13 февраля вблизи горы Драгобрат потерялись сразу пять туристов: гражданка Литвы, а также трое киевлян и полтавчанка – их нашли до наступления ночи.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГСЧСКарпатыЗакарпатьеИвано-Франковская областьтуризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
ГСЧС
На Говерле молния убила мужчину и девочку
Подводный робот и дрон: спасатели показали, как разминируют водоемы
В Киеве спасатели завершили работы в доме, пострадавшем от ракетного удара
Последние новости
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
Все новости...
Реклама: