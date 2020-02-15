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Україна торік експортувала товарів і послуг до ЄС на $25 млрд

Субота, 15 лютого 2020, 09:40
Україна торік експортувала товарів і послуг до ЄС на $25 млрд

2019 року експорт українських товарів в країни ЄС зріс на 3%, а послуг - на 7,7%. Загалом за експорт товарів і послуг в країни ЄС Україна отримала понад $25 млрд: $20 млрд 752 млн - за товари і $4 млрд 288 млн - за послуги. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу уряду.

За даними Державної служби статистики України, торік найбільшу частку коштів за експорт товарів Україна отримала від країн Євросоюзу – 41,5%. Частка експорту послуг до країн ЄС - 28,1%.

"Постійне зростання експорту українських товарів на ринки ЄС - це знак якості. Україна входить в трійку найпотужніших експортерів сільськогосподарської продукції для країн Євросоюзу. Наша мета - суттєво збільшити експорт до ЄС і промислових товарів. Промисловий безвіз, над яким ми зараз працюємо з Євросоюзом, значно зміцнить українські позиції", - заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

Зростання експорту до ЄС уповільнилося до 3,9% з 14,3% роком раніше, тоді як імпорт - до 7,5% з 12,7%, унаслідок чого дефіцит у торгівлі з ЄС зріс одразу 31,5% - до $4,56 млрд, пише "Інтерфакс-Україна".

Загалом Україна експортувала в інші різні країни світу товарів та послуг на $63,7 млрд - на 11% більше ніж 2018 року.  

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 235 країн світу. Серед країн, з якими торгувала Україна, найбільше українських товарів купили у Китаї

Експорт до Китаю у грошовому вимірі зріс на 63% у порівнянні з 2018 року. Обсяги експорту товарів до Росії за цей період знизилися на 11%.

Топ-позиціями українського експорту товарів у 2019 році були:

- продукти рослинного походження – $12,9 млрд, 25,8% від загальної суми (зокрема зерна експортували на $9,6 млрд);

- недорогоцінні метали та вироби з них: 20,5%, $10,3 млрд;

 - мінеральні продукти - 9,7%, $4,9 млрд.  

У порівнянні з 2018 роком Україна набагато більше продавала в інші країни добрив (зростання втричі), оптичних приладів та апаратів (+22%), наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів (+32%), перлів, дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння (+44%).

В топі експорту послуг - послуги зі страхування, транспортні та поштові.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСекспорт
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