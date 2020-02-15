Украина в прошлом году экспортировала товаров и услуг в ЕС на $25 млрд

В 2019 году экспорт украинских товаров в страны ЕС вырос на 3%, а услуг - на 7,7%. Всего за экспорт товаров и услуг в страны ЕС Украина получила более $ 25 млрд: $20 млрд 752 млн - за товары и $ 4 млрд 288 млн - за услуги.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу правительства.

По данным Государственной службы статистики Украины, в прошлом году наибольшую долю средств за экспорт товаров Украины получила от стран Евросоюза - 41,5%. Доля экспорта услуг в страны ЕС - 28,1%.

"Постоянный рост экспорта украинских товаров на рынки ЕС - это знак качества. Украина входит в тройку крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции для стран Евросоюза. Наша цель - существенно увеличить экспорт в ЕС и промышленных товаров. Промышленный безвиз, над которым мы сейчас работаем с Евросоюзом, значительно укрепит украинские позиции", - заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Рост экспорта в ЕС замедлился до 3,9% с 14,3% в сравнении с годом ранее, тогда как импорт - до 7,5% с 12,7%, в результате чего дефицит в торговле с ЕС вырос сразу 31,5% - до $ 4, 56 млрд, пишет "Интерфакс-Украина".

В целом Украина экспортировала в другие различные страны мира товаров и услуг на $ 63,7 млрд - на 11% больше, чем в 2018 году.

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 235 стран мира. Среди стран, с которыми торговала Украина, больше всего украинских товаров купили в Китае.

Экспорт в Китай в денежном выражении вырос на 63% по сравнению с 2018 годом. Объемы экспорта товаров в Россию за этот период снизились на 11%.

Топ-позиции украинского экспорта товаров в 2019 году:

- продукты растительного происхождения - 12,9 млрд, 25,8% от общей суммы (в частности зерна экспортировали на $9,6 млрд);

- недрагоценные металлы и изделия из них: 20,5%, $10,3 млрд.

- минеральные продукты - 9,7%, $4,9 млрд.

По сравнению с 2018 годом Украина гораздо больше продавала в другие страны удобрений (рост в три раза), оптических приборов и аппаратов (+ 22%), наземного транспорта, летательных аппаратов, плавучих средств (+ 32%), жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней (+ 44%).

В топе экспорта услуг - услуги по страхованию, транспортные и почтовые.