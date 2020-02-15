Збиття літака: Іран виплатить родичам загиблих більш ніж по $80 тисяч – Пристайко

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Субота, 15 лютого 2020, 12:48

Компенсації, які отримають родичі загиблих пасажирів та членів екіпажу рейсу Міжнародних авіаліній України, зараз обговорюються із владою Ірану.

Про це заявив журналістам у Мюнхені міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє "Європейська правда".

Пристайко зокрема висловив упевненість, що ця компенсація перевищить суму в 80 тисяч доларів на людину, яка звучала раніше від іранської сторони.

"80 тисяч – це стандартна сума, стандартна виплата за законодавством Ірану", - пояснив Пристайко.

За його словами, у Тегерані погоджуються, що вона буде вищою. "Ми детально обговорили це з міністром закордонних справ Ірану. Це насправді зовсім інші механізми і  зовсім інші суми, починаючи від виплат, які забезпечуються страховими компаніями, також виплат, які забезпечують наші авіалінії. Авіалінії (МАУ) вже вийшли на контакт із родичами загиблих, не тільки українців", - розповів він.

"Це дуже складна юридична процедура", - додав міністр.

Теми: Пристайко Іран катастрофа МАУ в Ірані


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