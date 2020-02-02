Іран "оцінив" жертв збитого літака МАУ у 80 тисяч доларів
Іран пропонував компенсацію сім'ям жертв катастрофи літака МАУ у сумі 80 тисяч доларів, Україна вимагатиме компенсації у більшому розмірі.
Джерело: інтерв'ю президента Володимира Зеленського, яке вийшло в ефір на телеканалі "1+1" ввечері 2 лютого
Пряма мова Зеленського: "Іранська сторона одразу нам запропонувала 80 тисяч доларів кожній сім'ї, за кожну жертву ... Мені здається, це зовсім не ті речі, це зовсім замало".
"Коли мені жінка (родичка загиблого - УП) каже, "як моя дитина піде в інститут, коли в мене немає роботи, а лише (загиблий) чоловік був годувальником. Тому 80 тисяч - це замало, хоча людське життя не вимірюється будь-якими цифрами".
Деталі: Зеленський додав, що українська сторона "буде тиснути" на Іран.
Пряма мова: "Будемо тиснути, на більшу суму".
Що передувало:
- 8 січня в Ірані розбився літак рейсу PS 752 "Тегеран - Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), в результаті катастрофи загинули 176 осіб. На борту були громадяни 7 країн: Ірану; Канади; Швеції; Афганістану; Німеччині, Великобританії та України (2 пасажири і 9 членів екіпажу).
- 11 січня Іран офіційно визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції - військова гілка виконавчої влади Ірану.
- Згідно з розслідуванням Організації цивільної авіації Ірану, 8 січня український літак було збито двома ракетами класу "земля-повітря" ближнього радіусу дії Тор-М1 через три хвилини після зльоту.
- "Чорні ящики" зі збитого літака Іран вирішив відправити до Франції. Станом на тепер Україна тричі зверталася до компетентних органів Ірану з проханням надати українській стороні бортові самописці збитого "Боїнга".
- 18 січня голова відділу розслідування інцидентів Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайефар заявив, що "чорні ящики" з авіалайнера МАУ будуть відправлені в Україну.