Іран "оцінив" жертв збитого літака МАУ у 80 тисяч доларів

Іран пропонував компенсацію сім'ям жертв катастрофи літака МАУ у сумі 80 тисяч доларів, Україна вимагатиме компенсації у більшому розмірі.

Джерело: інтерв'ю президента Володимира Зеленського, яке вийшло в ефір на телеканалі "1+1" ввечері 2 лютого

Пряма мова Зеленського: "Іранська сторона одразу нам запропонувала 80 тисяч доларів кожній сім'ї, за кожну жертву ... Мені здається, це зовсім не ті речі, це зовсім замало".

"Коли мені жінка (родичка загиблого - УП) каже, "як моя дитина піде в інститут, коли в мене немає роботи, а лише (загиблий) чоловік був годувальником. Тому 80 тисяч - це замало, хоча людське життя не вимірюється будь-якими цифрами".

Деталі: Зеленський додав, що українська сторона "буде тиснути" на Іран.

Пряма мова: "Будемо тиснути, на більшу суму".

Що передувало: