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Зеленський розповів, як має контролюватися кордон та Донбас для виборів

Субота, 15 лютого 2020, 14:27
Зеленський розповів, як має контролюватися кордон та Донбас для виборів

Україна погоджується на спільний із представниками ОРДЛО контроль території як умову для проведення місцевих виборів на Донбасі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент Володимир Зеленський під час Українського ланчу в Мюнхені, організованого фондом Віктора Пінчука та Ялтинською європейською стратегією.

Зеленський знову повідомив, що Україна виходить із пропозицією проводити розведення за новим принципом, що дозволить звільнити від військової техніки сектори Донбасу, але для виборів важливо також мати контроль за кордоном, а також мати механізми контролю окупованої території.

З його слів, розглядається можливість спільного контролю. "Там будуть українці, представники окупованих територій та ОБСЄ", - пояснив він. Президент не уточнив можливий сценарій відбору "представників окупованих територій", але наголосив, що Україна переконує партнерів по "мінським переговорам" погодити такий варіант. Це питання я піднімав на "нормандській зустрічі" і воно обговорюється в Мінську, заявив він.

ОНОВЛЕНО: Джерело ЄП в українській делегації наголосило, що пропозиція щодо спільного контролю стосується патрулювання непідконтрольної території, але не кордону. "Йдеться про спільне патрулювання на окупованих територіях української поліції, ОБСЄ та територіальної поліції", - розповів співрозмовник. Що стосується кордону, то Україна розраховує мати на ньому безпосередній контроль.

"Вибори не можуть відбутися, поки ми не контролюємо кордон між Україною і Росією", - підкреслив Зеленський.

Він також підтвердив бажання провести місцеві вибори на окупованих територіях сходу вже восени цьогоріч. Як відомо, у команді президента Зеленського розраховують, що наступна зустріч у нормандському форматі прояснить питання можливості проведення в жовтні 2020 року місцевих виборів на тимчасово окупованому Донбасі. 

Нагадаємо,

У команді президента Зеленського розраховують, що наступна зустріч в нормандському форматі прояснить питання про можливість проведення у жовтні 2020 року місцевих виборів на тимчасово окупованому Донбасі.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийкордонДонбасОРДЛО
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