Украина соглашается на совместный контроль границы с представителями ОРДЛО как условие для проведения местных выборов на Донбассе.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Украинского ланча в Мюнхене, организованного фондом Виктора Пинчука и Ялтинской европейской стратегией, сообщает "Европейская правда".

Зеленский снова сообщил, что Украина выходит с предложением проводить разведение по новому принципу, что позволит освободить от военной техники сектора Донбасса, но для выборов важно также иметь контроль за рубежом.

По его словам, рассматривается возможность совместного контроля. "Там будут украинцы, представители оккупированных территорий и ОБСЕ", - пояснил он.

Президент не уточнил возможный сценарий отбора "представителей оккупированных территорий", но подчеркнул, что Украина убеждает партнеров по "минским переговорам" согласовать такой вариант.

"Этот вопрос я поднимал на "нормандской встрече" и он обсуждается в Минске", - заявил он.

"Мы не будем проводить выборы без контроля за рубежом", - подчеркнул Зеленский.

Он подтвердил намерение провести местные выборы на оккупированных территориях востока уже осенью в этом году.

Как известно, в команде президента Зеленского рассчитывают, что следующая встреча в нормандском формате прояснит вопрос о возможности проведения в октябре 2020 года местных выборов на временно оккупированном Донбассе.