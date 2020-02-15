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Зеленский рассказал, как должны контролироваться граница и Донбасс для выборов

Суббота, 15 февраля 2020, 14:27
Зеленский рассказал, как должны контролироваться граница и Донбасс для выборов

Украина соглашается на совместный с представителями ОРДЛО контроль территории в качестве условия для проведения местных выборов на Донбассе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Украинского ланча в Мюнхене, организованного фондом Виктора Пинчука и Ялтинской европейской стратегией.

Зеленский снова сообщил, что Украина выходит с предложением проводить разведение по новому принципу, что позволит освободить от военной техники сектора Донбасса, но для выборов важно также иметь контроль за границей, а также иметь механизмы контроля оккупированной территории.

По его словам, рассматривается возможность совместного контроля. "Там будут украинцы, представители оккупированных территорий и ОБСЕ", - пояснил он. Президент не уточнил возможный сценарий отбора "представителей оккупированных территорий", но подчеркнул, что Украина убеждает партнеров по "минским переговорам" согласовать такой вариант. Этот вопрос я поднимал на "нормандской встречи" и он обсуждается в Минске, заявил он.

ОБНОВЛЕНО: Источник ЕП в украинской делегации отметило, что предложение о совместном контроле касается патрулирование неподконтрольной территории, но не границы. "Речь идет о совместном патрулировании на оккупированных территориях украинской полиции, ОБСЕ и территориальной полиции", - рассказал собеседник. Что касается границы, то Украина рассчитывает иметь в нем непосредственный контроль.

"Выборы не могут состояться, пока мы не контролируем границу между Украиной и Россией", - подчеркнул Зеленский.

Он подтвердил намерение провести местные выборы на оккупированных территориях востока Украины уже осенью этого года.

Напомним,

  • В команде президента Зеленского рассчитывают, что следующая встреча в нормандском формате прояснит вопрос о возможности проведения в октябре 2020 года местных выборов на временно оккупированном Донбассе

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийграницаДонбассОРДЛО
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