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Україна пропонує проводити розведення за новим принципом – Зеленський

Субота, 15 лютого 2020, 12:34
Україна пропонує проводити розведення за новим принципом – Зеленський

Українська сторона пропонує проводити розведення сил і засобів на Донбасі за секторальним принципом.

Джерело: виступ президента Володимира Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції

Дослівно: "Також я хочу розповісти про ініціативу української сторони щодо розведення за так званим секторальним принципом.

Відповідно до нього, лінія розмежування розбивається на сектори. Здійснюється поступове розведення сил і засобів, перехід від одного сектора до наступного можливий лише після того, як СММ ОБСЄ верифікує, що в секторі відсутні будь-які незаконні збройні формування, озброєні війська та військова техніка.

Вже найближчим часом ми детально проінформуємо учасників нормандського формату про зміст цієї ініціативи".

Деталі: Зеленський наголосив, що ефективна робота СММ ОБСЄ з моніторингу і верифікації є ключовою умовою для успішного виконання безпекового пакету Мінських домовленостей.

Він також зазначив, що наразі українською стороною "запропоновано і майже погоджено" одну ділянку розведення.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийРозведення силДонбас
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