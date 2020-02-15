Україна пропонує проводити розведення за новим принципом – Зеленський

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Субота, 15 лютого 2020, 13:34

Українська сторона пропонує проводити розведення сил і засобів на Донбасі за секторальним принципом.

Джерело: виступ президента Володимира Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції

Дослівно: "Також я хочу розповісти про ініціативу української сторони щодо розведення за так званим секторальним принципом.

Відповідно до нього, лінія розмежування розбивається на сектори. Здійснюється поступове розведення сил і засобів, перехід від одного сектора до наступного можливий лише після того, як СММ ОБСЄ верифікує, що в секторі відсутні будь-які незаконні збройні формування, озброєні війська та військова техніка.

Вже найближчим часом ми детально проінформуємо учасників нормандського формату про зміст цієї ініціативи".

Деталі: Зеленський наголосив, що ефективна робота СММ ОБСЄ з моніторингу і верифікації є ключовою умовою для успішного виконання безпекового пакету Мінських домовленостей.

Він також зазначив, що наразі українською стороною "запропоновано і майже погоджено" одну ділянку розведення.

Українська правда
Теми: Зеленський Розведення сил Донбас


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